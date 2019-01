Mientras disfrutamos de la cálida luz del Sol sobre la superficie de nuestro planeta, a muchos nos ha surgido la duda de por qué las estrellas no se miran de día, por lo que científicos y astrónomos han mencionado que el fenómeno lumínico estaría relacionado con la luz del mismo Sol y la del resto de los cuerpos celestes.

La explicación científica de la NASA sugiere el por qué las estrellas no se miran de día y detalla que, no existe más culpable que el Sol, pues a pesar de que por las noches no podemos verlo, emite luz hacia nuestro planeta las 24 horas del día.

Por qué las estrellas no se miran de día. Foto: Pixabay

La respuesta al por qué las estrellas no se miran de día es mucho más sencilla de lo que pensabas: cuando el Sol se encuentra brillando, desprende un efecto de luz con tonos azules que llegan a la atmósfera de la Tierra y se esparcen a su alrededor, eso es lo que convierte al cielo azul siendo más potente durante el día por lo que la luz de las estrellas prácticamente se opaca.

Por lo tanto, la luz del Sol al combinarse con la atmósfera terrestre hace que el reflejo impida que la luz de las estrellas y el resto de los astros pueda verse en el cielo durante el día, aunque la Luna es la excepción, ya que proyecta la del astro mayor al carecer de luz propia.