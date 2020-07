Naya Rivera: Mhoni Vidente predice otra tragedia para Glee

La cubana y astróloga Mhoni Vidente de nueva cuenta causó alarma en los seguidores tras revelar que viene una cuarta tragedia para Glee. De acuerdo con la psíquica tras la muerte de los protagonistas de la serie, Cory Monteith, Mark Salling y Naya Rivera, ocurrirá otro lamentable suceso.

Fue durante una emisión del programa Aquí contigo que la cubana indicó que nuevamente el mundo del espectáculo estará de luto." Viene una tragedia más para uno de los elencos de Glee". Además, Mhoni confesó que Naya intentó quitarse la vida pero en el último momento se arrepintió, sin embargo, ya no pudo hacer nada.

"Yo creo que ella ya venía soñando, ya venía soñando Naya Rivera que ya sentía como que una opresión, una angustia total, ya sentía que el diablo la estaba acosando totalmente y eso hacía que ella entrara en depresión. Pero realmente no se quería morir, no se quería matar, pero yo creo que en el último momento se quiso arrepentir y ya no pudo, se enrredó con las hierbas del lago y definitivamente muere ahogada", señaló Vidente.

El cuerpo de Naya Rivera fue encontrado el pasado lunes 13 de julio en el lago Piru en California; el único testigo de su muerte fue su hijo Josey Hollis de cuatro años. "Nuestro primer día [de búsqueda] fue un esfuerzo de rescate, fue un esfuerzo para salvar vidas. Buscamos con personas en tierra, alrededor de la costa. La buscábamos no solo físicamente, sino también pistas, buscamos cualquier evidencia que sugiriera que llegó a la orilla. Vio a su madre desaparecer bajo el agua. Así que estamos muy seguros de que está en el agua y de que en algún momento la recuperaremos del lago", señaló Kevin Donoghue, sargento de la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura antes de encontrar el cuerpo de la actriz.

Recientemente Mhoni aseguró que la Virgen María se aparecerá en cinco países del mundo; Argentina, Venezuela, Colombia, México y España, después de 100 años de no aparecerse en ningún lugar del mundo. Está revelación divina será la esperanza de fe para todo el mundo.

Mhoni alcanzó su fama al darse a conocer en los medios y empezar a predecir el futuro de figuras famosas de talla internacional, así como sucesos trascendentales para el mundo entero.En marzo de 2019, cuando aún pertenecía al elenco del matutino Hoy, habló de lo que ha sido su vida y cómo fue que empezó a predecir el futuro.

Y reconoce a su abuela (QEPD), como la mujer que la impulsó a salir adelante y atraverse a ser lo que hoy en día es. Pues ante la muerte de su madre y la ausencia de su padre, Mhoni se crió con su abuela y ocho primos más.

