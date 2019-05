NASA realiza pruebas para controlar los drones en las ciudades

Estados Unidos. La NASA lanzó la etapa final de un esfuerzo de cuatro años para desarrollar un sistema nacional de gestión de tráfico para drones, probándolos en ciudades por primera vez más allá de la línea de visión del operador, como miran las empresas en el futuro para liberar los dispositivos no tripulados en grupos sobre calles y edificios concurridos.

Varios aviones no tripulados salieron al aire al mismo tiempo sobre el centro de Reno esta semana en una serie de simulaciones que prueban la tecnología emergente que algún día se utilizará para administrar cientos de miles de pequeños aviones comerciales no tripulados que entregan paquetes, pizzas y suministros médicos.

Foto: AP

Esta actividad es el desafío más reciente y técnico que hemos hecho con los sistemas aéreos no tripulados, dijo David Korsmeyer, director asociado de investigación y tecnología del Centro de Investigación Ames de la NASA en Mountain View, California.

Un avión no tripulado autónomo despegó el martes desde la azotea de un estacionamiento de un casino de cinco pisos y aterrizó en el techo de otro que estaba fuera de la vista al otro lado de la calle. Flotó como sensores a bordo ajustados para vientos racheados antes de regresar cerca del centro de la plataforma de lanzamiento.

Equipados con GPS, otros volaron el uno al otro no más alto que las farolas de la ciudad, pero pudieron evitar chocar a través de sistemas de rastreo a bordo conectados a las computadoras de la NASA en el suelo.

La nueva ronda de pruebas que continúa este verano en Reno y Corpus Christi, Texas, marca la primera vez que las simulaciones combinan todos esos escenarios, dijo Chris Walach, director ejecutivo del Instituto de Sistemas Autónomos de Nevada, que realiza las pruebas de Reno de una antena sin nombre vehículos, o UAVs.

Foto: AP

Los resultados serán compartidos con la FAA. La agencia describió las reglas propuestas en enero que aliviarían las restricciones sobre volar aviones no tripulados entre las multitudes, pero dijo que no tomará medidas finales hasta que termine otra regulación sobre la identificación de aviones no tripulados mientras vuelan, algo que los analistas de la industria dicen que podría estar a años de distancia.



Los críticos afirman que la FAA ha obstaculizado el uso comercial de los drones al aplicar el mismo estándar de seguridad rígido que utiliza para las aerolíneas.

Amazon y FedEx se encuentran entre las compañías que esperan enviar productos de consumo drone para 2020. La compañía de entrega de drones Flirtey comenzó a probar la entrega de desfibriladores para pacientes con paro cardíaco el año pasado en Reno bajo la supervisión de la FAA.

Johnson dijo que las ciudades presentan los mayores desafíos debido a las áreas de aterrizaje limitadas y pequeñas entre edificios altos que crean problemas de navegación y comunicación.

El sistema está siendo probado con la ayuda de 36 socios privados, incluidos fabricantes de aviones no tripulados, operadores, desarrolladores de software y otros proveedores de servicios de terceros, dijo Johnson.

Huy Tran, director de aeronáutica en el Centro de Investigación Ames de la NASA, dijo que sus supervisores en la sede de la NASA se sorprendieron al escuchar que estaban probando drones en Reno.