NASA comparte foto del asteroide Gault, el cual se autodestruye

El Telescopio Espacial Hubble de la NASA captó el momento en que el asteroide Gaul se autodestruye, pues dos de sus colas largas parecidas a un cometa fluyen, un mundo de 2.5 millas de ancho (4 kilómetros de ancho) que está girando tan rápido que se está desprendiendo.

La NASA compartió una foto inédita del asteroide Gault, a partir de una serie de imágnes lograron esa composición. La fotografía muestra un asteroide que se deshace en sus costuras polvorientas.

El asteroide (6478) Gault que se autodestruye gradualmente.. (NASA / ESA / K. Meech, J. Kleyna - Universidad de Hawaii / O. Hainaut - Observatorio Europeo del Sur a través de AP)





Un rockero de la vida real ayudó a crear estas imágenes estéreo: el guitarrista principal de Queen, Brian May. May, quien también es astrofísico, se unió al equipo científico en enero. También está colaborando en la nave espacial New Horizons de la NASA, que sobrevoló el objeto más distante jamás explorado, Ultima Thule, el día de Año Nuevo.



