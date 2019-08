Motel Little Aleinn no está listo para el asalto del Área 51

Las vegas.- El evento convocado en Facebook para invadir el Área 51 ha desatado una ola de caos a unos meses que se llegue la fecha en la que los organizadores, decidan ver los extraterrestres. Por su parte el motel Little Aleinn con temática alienígena en medio de la carretera de Nevada, no está listo para recibir a tanta gente.

En un principio el propietario de Little Aleinn no tomó en serio la publicación de Facebook, pensó que todo se trataba de una broma pero de pronto el teléfono del lugar comensó a sonar para haer reservaciones.

No se detiene, nuestro teléfono no deja de sonar, dijo Connie West, de Little A'le'Inn, al Las Vegas Sun.