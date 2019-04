Misterio resuelto: La ciencia aclara la historia del Yeti

Estados Unidos.- Durante muchísimos años el Yeti fue el terror de las montañas, conocido como el 'Hombre de las nieves' y caracterizado por ser una criatura que supuetamente atacaba a las personas, pero la ciencia se ha encargado de resolver el misterio y te sorprenderá.

El Yeti pensado como una criatura extraña, según los científicos, no era tal, sino que se trataba de un animal común y no existe ninguna pista sobre su existencia. Sin emabrgo un equipo de la Universidad de Buffalo, publicó un estudio en la revista Proceedings of the Royal Society luego de un estudio de ADN de supuesto especímentes del Yeti las muestras son de un perro.

Además los científicos señalaron que otras muestras que correspondían al Yeti, como un trozo de piel de la mano o una garra, parte de una reliquia monástica, y un fragmento de fémur, pertenecían a osos negros asiáticos y osos marrones del Himalaya, además de osos marrones tibetanos.

Por lo que aseguran que el 'Hombre de las nieves' podría en realidad tratarse de una especie de oso local. Incluso han señalado que no hay un estudio que concluya o compruebe que el Yeti haya existido antiguamente.