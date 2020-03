Mhoni Vidente y los horóscopos para el fin de semana

Mhoni Vidente presentó los horóscopos del fin de semana en donde reveló el número de la suerte e importantes cambios en la vida personal como profesional. Mhoni Vidente es una de las astrólogas y clarividente más famosas y queridas de México, pues ha acertado en varias predicciones, razón por la que la ha colocado en las favoritas.

Entre las predicciones que ha acertado Mhoni Vidente fue cuando indicó el ascenso del Papa Francisco, como el primer latino, así como el triunfo de Iñarritú en el Oscar por Revenant. Vidente se mantiene muy activa en sus redes sociales las cuales utiliza para compartir sus predicciones y horóscopos.

Piscis. Este viernes tendrás varias juntas de cambios de puesto y modificación de salarios así trata hablar con tus superiores para que te den un puesto mejor y con más autoridad , recuerda tener un poco de tiempo para ti y salir con tu pareja para que ese amor no se enfrié, a veces tu pareja se encela de que te pasas mucho tiempo con tu mami trata de resolver esa situación. Te llega un dinero extra por una deuda del pasado , este sábado tendrás un golpe de suerte con los números 07,23 y vendrá a ti un premio grande, cuidate de dolores de estómago o intestino recuerda seguir con la dieta, sigue con tus estudios los fines de semana que ya el inglés lo estas dominando. En este fin de semana tendrás mucha ayuda de tu Ángel de Guardia así puedas pedirle lo que necesites y se te dará.

Acuario. Viernes de estar analizando un cambio de actitud contigo mismo, amigo recuerda que no te la puedas pasar toda tu vida pensando en lo que pudieras hacer hecho y es hora de poner más fuerza a tus proyectos de trabajo y lograr tus objetivos. Trata de dejar los rencores en este fin de semana y limpia tu alma, y si debes alguna disculpa ofrecerla, te recomiendo hacer yoga o meditar y así recuperar tu tranquilidad emocional , cuidado con los chismes entre amigos recuerda no platicar todo y ser más discreto , este día domingo tendrás una renovación de energía por eso trata de tomar un poco de sol para esa energía positiva llegue más fuerte, tus números de la suerte son 05,81.

Capricornio. Viernes de estar conociendo personas muy importantes para realizar un negocio, en tu trabajo te ofrecen un puesto nuevo de coordinación pero recuerda que tu signo siempre atrae las envidias así trata de ponerte un listón rojo en tu tobillo derecho con tres nudos y dejarlo allí hasta que se caiga solo , arreglás tu cuarto y sacas ropa que ya no vas utilizar para se renueve tus buenas energías. Tendrás un golpe de suerte con el número 11,36 recuerda combinarlo con tu día de nacimiento , te busca un familiar para pedirte un consejo amoroso , domingo de salir a visitar familiares en otra cuidad recuerda que necesitás también estar cerca de tu familia para que tengas más fortaleza ante los problemas.

Sagitario. Viernes, día de estar con el pensamiento de hacer algo diferente en tu vida e inyectarle más pensamientos positivos, recuerda que tu signo tiene a ser el más emprendedor del zodiaco y estás en tu tiempo de estar en progresando así trata de poner un negocio los fines de semana y veraz como te va ir de lo mejor , para los sagitario que tiene pareja va ser un fin de semana lleno de muchos buenos momentos y estarás hablando de ya comprometerte en cuestiones de casarte , a los solteros seguirán en busca del verdadero amor. Te llega una buena noticia por parte de un cierre de un contrato muy importante , tendrás arreglar tu casa y decidas pintarla , trata de descansar este domingo y estar con tu familia , tendrás un golpe de suerte con los números 03,79, trata de que este fin de semana de tomar muchos líquidos y sobre todo agua natural recuerda que el agua lo limpia todo.

Escorpión. Fin de semana de poner en orden tu vida personal en todos los sentidos y más en lo amoroso a veces duele salir de una relación pero cuando el amor se acaba es mejor empezar en otra parte y no martirizarte en tus sentimientos. Te buscan de un trabajo nuevo en estos días y trata de ver bien lo que te ofrecen y darle un cambio a tu vida laboral ,eres muy bueno para el diseño y ingeniería trata de poner un negocio y veraz como te va de lo mejor, te invitan a una boda o bautizo, te compras ropa o cambies de look, recuerda que no debes hacerte ninguna cirugía medica en estos días para que no tengas complicaciones esperate unos días , domingo de estar arreglando tu casa o jardín , tendrás un golpe de suerte con los números 14,50

Libra. Van ser tres días de mucha convivencia familiar y estar con tus seres queridos, te actualizás en tu trabajo y tomas un curso los sábados para superarte más en lo profesional ,recuerda mucho un amor que ya no está contigo trata de buscarlo y decirle que lo extrañas y así estar tranquilo en lo amoroso , tramitás un seguro de carro, eres muy bueno para todo lo que sea servicio público o ayudar a los demás trata de estudiar y entrar a una asolación civil para que te puedas desarrollar más tus actitudes. Domingo de arreglar tu cuarto y sacar todo lo que no necesitás , tendrás un golpe de suerte con los números 05,21 trata de combinarlo con tu día de nacimiento para personalizar tu suerte

Virgo. Fin de semana de estar con mucho ánimo en todos los sentidos, por fin decidas ser feliz y dejar todas las situaciones que no puedas controlar sobre todo en el amor, así que va ser unos días de reinventarse, este viernes va ser un día de trabajo o junta con tus jefes para supervisar tu desempeño laboral. Tramitás un permiso de migración para salir de viaje , pagas unas multas o impuestos y te pones al corriente , te busca un amor para pedirte que regresen trata de analizarlo bien y darle tiempo al tiempo. Domingo de invitarte a una reunión familiar , recuerda que tú eres el proveedor de tus seres queridos por eso siempre necesitás un buen ingreso, así trata de poner un negocio los fines de semana , tendrás un golpe de suerte con los números 11,29 recuerda usar el color rojo en todo.

Leo. Recuerda que tú eres el más trabajador de todos los signos del zodiaco y este viernes tendrás mucho trabajo y poner en orden todos tus asuntos de interés económico ósea pagos de tarjeta o casa trata de ser más administrado con tu dinero , sábado de estar en una reunión muy importante que te va ayudar en tu futuro así trata de asistir y vestirte de colores claros , uno de tus amigos cumpleaños haz le un regalo sorpresa eso le va gustar mucho. Cuidate de dolores de intestino y sigue una dieta sana, te regalan un libro , decidas estar en paz con tu pareja y eso hace que te vuelvas enamorar recuerda que tu compatibilidad en este fin de semana va ser con Piscis y Cáncer así que tu dejate querer , tendrás un golpe de suerte el día domingo con el numero 27,33.

Cáncer. Fin de semana de estar con mucha suerte en todo lo relacionado con amores nuevos sobre todo con los signos de Piscis ,Géminis o Virgo que van ser tu pareja ideal. Este viernes va ser un día de mucho trabajo y estar ya organizando tareas de tu carrera universitaria recuerda que tu signo le gusta siempre estarse preparando en lo académico , ten cuidado con tu dinero se más organizado con tus compras, te regalan una mascota , arreglás tu closet y haces limpia en tu guardarropa, recuerda que ya estás en la escuela así no descuides tus estudios. Tus números de la suerte son 06,71, te busca tu mami para invitarte a un bautizo.

Géminis. Fin de semana de poner más atención a tu vida personal, recuerda que estas en el momento ideal de renovarte física y mentalmente, empezar ya una dieta y un régimen de ejercicio recuerda que como te ven te tratan y más porque tu signo lo domina la vanidad así trata de mantenerte en forma siempre. Te busca un amor del pasado para reclamarte, trata de no discutir y ya cerrar ese círculo , cambies el plan del celular y renueves el que tiene , te busca un amigo para invitarte a un negocio los fines de semana haz lo te va ir de lo mejor , a los Géminis que están solteros tendrán la suerte de conocer en este fin de semana personas del signo de Aries , Tauro o Leo que van ser tu pareja ideal . Tus números de la suerte son 02,30, trata de prestar dinero para que no te roben la suerte.

Tauro. Viernes día de estar un poco estresado por cuestiones por juntas de último momento o por auditoria recuerda que tu signo es muy perfeccionista y eso hace que siempre quieras hacer tu trabajo de la mejor manera solo trata de no discutir con tus superiores y veraz que todo pasa , tramites de un crédito para carro , recibe la invitación de una fiesta familiar , arreglás tu cocina o baño de tu casa recuerda que a tu signo le encante la decoración , tendrás un golpe de suerte con los números 08,76 trata de combinarlo con tu día de nacimiento , te invitan a tomar un curso o conferencia sobre desempeño y calidad en tu vida diaria tomalo recuerda que eso te hace crecer más en lo profesional, en el amor seguirás con tu pareja actual pero ten cuidado trata de no descuidarla recuerda que el amor se alimenta de detalles.

Aries. Fin de semana de reinventarse, en este viernes es día de empezar un nuevo proyecto de trabajo, recuerda que en este día las energías positivas van estar de tu lado así trata de aprovecharlas para hacerte notar en tu desempeño laboral y así asignarte un nuevo puesto , no hagas tanto caso a los chismes y malos comentarios , recuerda que tu signo es el más carismático y eso hace que siempre tengas envidás a tu alrededor , ten cuidado con lo que comés trata de seguir con la dieta en este fin de semana , te festejás este sábado por tu cumpleaños solo trata de no juntar a amores del pasado recibe un regalo que no esperabas, eres el mejor comunicólogo del zodiaco toma un curso los sábados de periodismos o actuación que eso te va ayudar mucho en tu desempeño como persona, a los Aries que están casados traten de no discutir por nada tengan más paciencia con su pareja recuerden que tú eres el pilar de tu familia , tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 05,44.