Mhoni Vidente rompe el silencio y reveló si está embarazada

La famosa psíquica cubana, Mhoni Vidente, soprendió durante una emisión del programa Aquí contigo no por revelar algunas predicciones que tiene de famosos o los fenómenos que ocurrirán en el mundo, sino por confesar una revelación personal. Vidente aseguró que próximamente se convertira en madre.

Fue durante una emisión del programa Aquí contigo, en el que Mhoni Vidente, donde desmintió el rumor de que estaba embarazada en estos momentos, pues indió que la panza era de comer frijoles, sin embargo, no descartó la idea de ser madre por primera vez en un futuro. “No, no estoy embarazada. Miren esto no es estómago de embarazo, esto es estómago de los frijolitos que me aventé ayer y tamalitos”, aseguró.

La astróloga señaló que se convertiría en madre, aunque no indicó bajo que método tendría al bebé. Actualmente la cubana goza de una gran popularidad en México al acertar en algunas predicciones. La más reciente predicción cumplida fue la del sismo que ocurrió en la Ciudad de México.

Recientemente auguró que la Virgen María se aparecerá en cinco países del mundo y que está "revelación divina" como la llamó será el nuevo comienzo, ya que será una señal de que vienen buenas noticias. "Después del 13 de julio, el día 13 es el día mágico completamente, todo el año, el 13 de julio va a ver una carta que me va a dar a mi la indicación celestial, la carta de la templanza, esta carta me está diciendo que, una de las revelaciones divinas de los siete mensajes de las siete revelaciones que la Virgen María va a tener una revelación", indicó.

La pitonisa aseguró que el mes de julio será dominado por la carta de la templanza y que la Virgen María tendrá una revelación en Argentina, Venezuela, Colombia, México y España, después de 100 años de no aparecerse en ningún lugar del mundo. " Esos cinco países la Virgen Maríava a tener una revelación, s eva a volver a aparecer , después de 100 años de la última vez que tuvo esa revelación en Portugal, la Virgen de Fátima", contó.

Otra de las cosas que Mhoni Vidente reveló es que el Sol empezará a dar vueltas y que los países en los que se aparecerá la Virgen indicarán un nuevo comienzo, ya que son los indicados para lanzar nuevamente la fe en todo el mundo. "El Sol va a empezar a dar vueltas, que va a ver un misterio muy profundo de la Virgen hacia el ser humano , cualquiera de esos paises, Argentina, Venezuela, Colombia, México y España, serán los indicados para otra vez lanzar la fe a todo el mundo", dijo.

