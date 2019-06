Mhoni Vidente revela sus secretos mejores guardados

Mhoni Vidente compartió un video en su cuenta oficial de Twitter para que sus seguidores la conocieran un poco mas, donde hablo sin tapujo alguno de su vida personal. Hasta mencionó sus secretos mejores guardados.

Mhoni Vidente mencionó que su misión más grande en la Tierra es trata de llevar alegría a las personas que los rodean, además del pasado tan complicado que vivió, cuando se tuvo que prostituir.

-¿A dónde te gustaría viajar? Cony, de Tijuana

Me gustaría viajar a Perú, especialmente al Machu Picchu, un lugar tan místico y a Estambul. Pues Mhoni Vidente se guía mucho de la energía del Sol.

-¿Has pensando en tener una familia? Grace

Yo creo es el momento ideal para tener un hijo y formar una familia, por lo que he pensado en alquilar un vientre.

-¿Cómo le haces para mantener los pies en la Tierra?

Pues no me creo nada, soy una persona muy sencilla. Pero luego del secuestro que sufrí, entendí que mi vida es muy importante, pero sobre todo lo que tiene ver con lo espiritual. A raíz de ello mivida cambió, luego de que tuve una revelación con la Virgen María.

.¿Cómo le haces para controlar la ansiedad?

Cuando yo siento que algo se sale de control o tengo una visión, trató de rezar o voy a rezar a la iglesia.

¿Cuál son tus medidas Mhoni Vidente? Luis Cárdenas

90, 60 y revienta

-¿Cómo descubriste tus dones? Laura

Yo lo descubrí el 13 de mayo de 1989, cuando me cayó un rayo, entonces tuve una revelación con la Virgen Maria

-¿Has pensando en hacer una serie o una película?

Estoy en tramites con una compañía para sacar una serie de 13 capítulos desde mi nacimiento y cómo salí de Cuba. Además de mencionar a que presidentes he visitado. También lo que pasó cuando me tuve que prostituir.

-¿Qué sientes cuando tienes las visiones?

En ocasiones se me rompe el corazón, sobre todo cuando ves que se acerca la muerte de alguna persona. Una de las que más me dolió fue cuando tuve la visión del fuerte sismo en México.

-¿Le has sido infiel a tu pareja?

Sí le he sido infiel a una pareja y después le llore mucho a esa persona cuando me dejó. Pero reconozco que me arrepiento de eso.