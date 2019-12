Mhoni Vidente predice una tragedia para Donald Trump

Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de México, ha sorprendido en las redes sociales con una predicción respecto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Vidente desató polémica al decir que Trump tendría un final inesperado. Fue a través de un medio de comunicación que la famosa astróloga hizo varias predicciones para el próximo año (2020), en las que destacó lo que le espera al presidente estadounidense.

De acuerdo a lo publicado en el medio La Opinión, la astróloga predijo el futuro de muchos famosos y personalidades políticas, en las que mencionó a Donald Trump, en donde indicó que la carta de la muerte golpeaba a Trump, ya que no lo querían dejar vivo y que recibiría un atentado y podría perder la vida.

Lee también: Cuál es el país más chico del mundo

“Tiroteos en casi todo el país. La carta de la muerte golpea a Donald Trump. No lo quieren dejar vivo y hay un atentado muy fuerte para él. Recibirá un atentado y podría perder la vida. La carta de la muerte”.

Con la predicción, Mhoni dejó entrever que no solo vienen momentos duros para el magnate y su familia, si no para todo el país, pues aseguró que habrá tiroteos en casi todo el país, y durante un tiroteo él podría perder la vida.

La vidente también aseguró que no es todo, ya que ve que Rusia, quien es liderado por Vladimir Putin, podría dominar el continente americano.Otras de las prediciones de Mhoni fueron para el rapero, Kanye West y Ariana Grande.

Kanye West dijo que: “Es un enviado de Dios. Será un líder en el año 2020. Se divorciará de Kim Kardashian. Dejará a su esposa para poder avanzar en su camino y tumbará al presidente Donald Trump, quien antes era su amigo, ahora será su enemigo”.

Para Ariana Grande predijo que la cantante esta en riesgo de morir, ya que la muerte de á viniendo por ella.

“La cantante está soñando y pasándola mal, está alucinando y viendo cosas que no son por culpa de Mac Miller. El ex novio está viniendo por ella. Ariana reza el rosario. Él -Mac Miller- te quiere agarrar de la mano y se quiere ir contigo. Esa muerte fue muy fuerte para él, pero no se ha podido desligar de la tierra. Lo que estás viviendo es algo de otro mundo. Protégete. Estás en riesgo de morir", finalizó la astróloga.