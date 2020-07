Mhoni Vidente predice terremoto, tsunami y erupciones de volcanes

A partir de julio, los proximos 13 meses siguientes van a ser las revelaciones del ser humano, pues el mundo estará tocando la puerta del apocalipsis en todos los sentidos, aseguró la famosa cubana Mhoni Vidente. La cubana aseguró que todo lo que la gente se imagine ocurrirá en este 2020. Sin embargo, una de las predicciones más próximas y alarmantes fue para estos días, pues según auguró que se registrará un tsunami.

La psíquica señaló que para julio un sismo de magnitud 9.1se registrará en Asia y un tsunami en América, además de temblores en México y erupciones de algunos volcanes el próximo 31 de julio. «El clima se va a empezar a mover en el mes de julio, los sismos van a mover el planeta, pero un sismo fuerte en Asia, casi categoría 9.1, va a dar la pauta a un tsunami en Asia y en las costas de América», aseguró.

El panorama para el mes de julio no es nada alentador, pues Vidente indicó que estos fenómenos naturales se adelantarán y que el Sol no da tregua, pues estará más cerca que nunca de la Tierra. "Se adelantan huracanes, se adelantan tormentas, el Sol no dando tregua, más cerca que nunca de la Tierra, completamente derritiendo polares, cambiando el clima en países enteros, esperen todo lo que se pueden imaginar por medio del Sol", indicó la pitonisa.

A través de su canal de Youtube, la famosa psíquica señaló que en los próximos días muchos volcanes harán erupción, sin embargo, no traerán consecuencias graves. Para Méxicó auguró que se seguirán registrando algunos sismos, no solo en este país, sino en toda América “pero sin consecuencias graves”, alertó.

Respecto al coronavirus, la famosa pitonisa señaló que pese a que los casos positivos irán en aumento, invitó a las personas a no tener miedo, pues aseguró que ya en poco tiempo habrá cura para el virus. “Se visualiza la vacuna, cura y medicamento contra el virus en el mes de julio», destacó.

Anteriormente Mhoni Vidente señaló que tras la reunión entre Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y su homólogo Donald Trump, surgirán muchos cambios. "Uno de los dos va a perder, definitivamente uno de los dos ya no va a poder ganar las elecciones en su país, así que hay que tener cuidado, hay que tener precaución, de lo que se diga y haga en esa reunión", señaló.

