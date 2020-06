Mhoni Vidente predice que querido cantante morirá

En medio de la pandemia por el coronavirus, Mhoni Vidente auguró que México y el mundo se vestirá de luto con el deceso de un querido cantante de 50 años. Aunque la pitonisa no reveló de que nacionalidad será la víctima, señaló que es muy querido y dejará un legado al mundo. En las predicciones del 3 de junio, la psíquica también reveló que no solo los habitantes de Estados Unidos seguirán manifestándose, sino que otros países saldrán a la calle para mostrar su inconformidad contra el odio y el racismo.

Mhoni Vidente aseguró que el mes de junio, es el mes de la liberación del ser humano. " Es el mes de la liberacion del ser humano, es el mes de volver a empezar, es el mes clave. Hay dos cartas muy importantes en este mes, la carta del emperador que me dice que politicos, empresarios, gente muy poderosa e importante en el mundo entero , va a tener una consecuencia grave. La carta de la justicia, esta carta me dice que va a estar galopandoy golpeteando completamente al dictadores, políticos, empresarios, gente de poder quitarlos completamente de sus puestos", señaló.

Vidente aseguró que estás personas poderosas las van a meter presos o va a caer un asesinato que girará completamente el mundo entero. "Se visualiza la muerte, el asesinato o el golpeteo contra un dictador, contra un presidente de América", visualizó Vidente. Sin embargo, una de las predicciones que más preocupó al mundo fue la muerte de un cantante.

"También se visualiza la muerte de un personaje de 50 años , 51, cantante, artista, querido por todos, amado por muchos, que le va a doler al pueblo entero y al mundo entero, así es, es alguien muy querido que va a dejar un legado en todos nosotros", señaló.

Recientemente Mhoni Vidente sugirió a los mexicanos que salgan de sus casas a continuar sus actividades con sus debidas precauciones, ya que si no lo hacen la economía se seguirá viendo en el país. "No le tengan miedo al virus, vamos a tener que aprender a vivir igual que todas las enfermedades en el mundo entero y en todo el pasado, en nuestro presente y en el futuro, va a salir la vacuna, pero yo en lo personal, no me la pienso poner porque está muy distorsionado este virus, sabrá Dios de dónde viene y qué nos quieren hacer", comentó Mhoni Vidente.

La vidente ha comentado que la economía estará difícil para el mundo entero y más para países como Ecuador, Argentina, Colombia y Perú, así que si las personas no salen a trabajar y reactivarse se verá más difícil la situación; sin embargo, no deben de tener miedo al virus.