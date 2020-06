Mhoni Vidente predice lo peor para un dictador de América

La famosa cubana, Mhoni Vidente, quien recientemente auguró un duro golpe para el mundo del entretenimiento con la muerte de un querido cantante también visualizó que un dictador de América será asesinado. Durante las predicciones del mes de junio, la pitonisa reveló que junio es el mes de la liberación del ser humano, el mes de volver a empezar luego del mal momento que vivió el mundo por la pandemia de coronavirus que se regsitró.

" Es el mes de la liberacion del ser humano, es el mes de volver a empezar, es el mes clave. Hay dos cartas muy importantes en este mes, la carta del emperador que me dice que politicos, empresarios, gente muy poderosa e importante en el mundo entero , va a tener una consecuencia grave. La carta de la justicia, esta carta me dice que va a estar galopandoy golpeteando completamente al dictadores, políticos, empresarios, gente de poder quitarlos completamente de sus puestos", indicó.

"Se visualiza la muerte, el asesinato o el golpeteo contra un dictador, contra un presidente de América", señaló. Mhoni también lamentó la perdida de un cantante muy querido de 50-51 años. "Se visualiza la muerte de un personaje de 50 años, 51, cantante, artista querido por todos, amado por muchos que le va a doler al pueblo entero y al mundo entero. Así es señores, es alguien muy querido pero que va a dejar un legado en todos nosotros", expuso la vidente.

Respecto al virus que ha tenido gran impacto en el mundo y que ha ocasionado la muerte de miles de personas, la psíquica invitó a las personas a olvidarse del coronavirus y a salir de sus hogares para que continuen con sus actividades diarias, ya que si no lo hacen se vendrá una fuerte crisis económica.

"El virus completamente llegó para quedarse, saldrá ya pronto la vacuna, pero vamos a saber convivir con ese virus y vencerlo, como lo que somos, como los guerreros en cuestiones de latinos y en Estados Unido. No le tengan miedo al virus, vamos a tener que aprender a vivir igual que todas las enfermedades en el mundo entero y en todo el pasado, en nuestro presente y en el futuro, va a salir la vacuna, pero yo en lo personal, no me la pienso poner porque está muy distorsionado este virus, sabrá Dios de dónde viene y qué nos quieren hacer", comentó Mhoni Vidente.

Mhoni Vidente también auguró fuertes cambios en el clima, asegurando los huracanes llegarán antes de lo previsto.