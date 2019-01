Mhoni Vidente compartió la receta para que el dinero llegue a tu vida, con esta pretende que la abundancia llegue a tu vida y se quede durante todo el año. Solo vas a necesitar unos cuantos ingridientes como sal de grano, un vaso de vidrio y agua.

De acuerdo con Mhoni Vidente con esta receta harás que la energía posiva comience a fluir en tu vida y te protega de todas envidias que no dejan que el dinero llegue.

Necesitas sal de grano para la receta. Foto: Pixabay

Los pasos de la receta para atraer el dinero

El vaso de vidrio lo llenas de agua, luego agregas una cucharada de sal de grano (no uses sal fina porque no funciona) y luego la mezclas bien. Debes dejar reposar por una hora el vaso.

Vas a repetir la siguiente oración:

La sal es protectora y ella me ayudará a que mi dinero se multiplique y jamás falte en mi hogar.

Después debes lavar bien tus manos con el agua con sal, pero no debes sacarlas con ninguna toalla. Puedes sacarlas moviéndolas o agitándolas. De esta forma provocarás que la energia positiva comience a fluir y se quede el dinero con esta receta.

NOTA: No debes hacer nada hasta que las manos se hayan secado muy bien, pues sino la receta de Mhoni Vidente para atraer el dinero no funcionará.