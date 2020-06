Mhoni Vidente asegura que los sentimientos negativos dan fuerza a la crisis por Covid-19

Mhoni Vidente reflexionó acerca de la pandemia ocasionada por el Coronavirus, asegurando que algunos sentimientos como el odio, la fuerza y la crisis que se vive debido a este virus refuerzan aún más la situación debido a que muchas personas se han quedado sin trabajo al mantenerse en casa respetando la cuarentena.

La cubana causó polémica debido a que mediante su red social pidió a los internautas que, aunque estuviera presente la pandemia, dieran besos, abrazos sin miedo a contraer el virus, pese a las medidas de prevención que el gobierno y la Organización Mundial de la Salud (OMS) hayan establecido.

¿Saben qué? Abrácense, bésense, no importa, traigo el virus, te lo voy a pasar, te lo voy a dar, no importa, ya es tiempo de que otra vez el ser humano empiece a sentir ese cariño, ese amor... Hay que subir todos los sentimientos puros", expresó la vidente.

La clarividencia ha demostrado y confesado que desde su punto de vista, la falta de amor y el cierre de las iglesias ha generado un fuerte impacto en la humanidad. Para la astróloga las iglesias representan las energías positivas debido a que la oración es un conjunto muy poderoso que existe para enfrentar este tipo de situaciones.

Sin embargo, a través de los mensajes que los internautas han comentado en su red social, no están de acuerdo con la actitud y recomendaciones que la astróloga hizo, teniendo firme su opinión: "Ya no subir el odio, el coraje, la ira, el despecho, ya no. Hay que subir todos los sentimientos puros y bajar completamente el mes de Luzbel, que vienen todavía cosas muy fuertes".

Mhoni Vidente reiteró recientemente que el virus fue creado con la intención de dar inicio a una guerra a nivel mundial y en consecuencia, Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia.