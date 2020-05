Mhoni Vidente asegura que lo pasará en este año trascenderá

Durante las predicciones de la semana, la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, de nueva cuenta volvió a causar incertidumbre con sus predicciones entre las que destacó que pasarán cosas muy fuertes en lo que resta del año. La pitonisa reveló que será un año diferente a los demás, pues, lo que pasará este 2020 va a trascender en 100 años y quedará en la historia.

Vidente señaló que ya empezará la temporada de huracanes por lo que definitivamente será un año muy fuerte. " Definitivamente ya va a empezar la temporada de ciclones y huracanes , este año va a estar completamente más fuerte que los anteriores, va a ser un año completamente de tempestades y huracanes casi categoría -cinco-seis- . Yo les había comentado que este año, lo que pase en este año 2020 va a trascender en 100 años , va a quedar en la historia", señaló.

Mhoni Vidente auguró que la carta 20 del juicio dominará este año por lo que predijo que habrá cuatro huracanes llamados, Marco, Simón, Bolet y Raquel, los cuales serán muy fuertes, pero que sin duda habrá uno muy fuerte que atraveserá el Golfo. "Pero va a ver uno muy fuerte que va a atravesar completamente el Golfo, que va a llegar desde Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, atraviesa completamente Florida y llega hasta Texas" vaticinó.

La cubana llamó al mundo a estar prevenidos, pues el huracán más fuerte será de categoría 5 o 6 el cual ocurrirá a finales de agosto o mediados de septiembre. La vidente también visualizó que la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) sacará a la luz un video de unos extaterrestres.

"Hay un video muy importante que va a sacar la Nasa de unos que ya tuvieron comunciación con seres humanos, así es señores, algo muy importante que va a marcar completamente al ser humano, que no estamos solos, ya les había dicho mi teoría, nosotros mismos somos la puerta del tiempo, los que regresamos del futuro para ayudarnos", señaló.

Sin embargo, no es todo ya que ocurrirán cosas que el ser humano no se podrá explicar como naves, platillos voladores. "Platillos voladores, naves no identificables, cosas que el ser humano no se podrá explicar", señaló.