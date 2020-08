Mhoni Vidente asegura que hija de Alejandro Fernández esta embarazada

Gran controversia causó, Camila y su ahora esposo, Francisco Barba, luego de decidir unirse en matrimonio en plena contingencia por la pandemia de coronavirus, además de no respetar las medidas de seguridad para evitar contagios. Fue el pasado 31 de julio que la nieta de Vicente Fernández que llegó al altar del brazo de su padre, Alejandro Fernández. Ante el escándalo, la famosa Mhoni Vidente cree saber por qué la boda fue tan repentina.

Fue durante el programa Aquí contig, que la psíquica cubana aseguró que la hija de El Potrillo tiene tres meses de embarazo , por ello, la prisa de casarse "Tiene 3 meses de embarazo, va a ser niño. Definitivamente la niña si esta embarazada, tiene tres meses por eso le apuraba casarse", señaló Vidente.

Pero no fue todo, ya que la cubana aseguró que esta celebración, en la cual no se tomaron las medidas necesarias para llevarse a cabo traerá consecuencias, pues cobrará la vida de un integrante de la familia de Alejandro Férnandez, y aunque Vicente Fernández no asistió a la boda, Mhoni considera que "El Charro de Huentitán" esta en peligro.

Además, Vidente habló directamente de las consecuencias de lo que ha considerado como la Tercera Guerra Mundial, por lo que sugirió a los televidentes y seguidores de su cuenta oficial de Instagram, que no se suelten de la mano de Dios y de la Virgen María, quien apareció en Monterrey durante el Huracán Hanna.

Entre los mensajes que Dios envía, habla de que en todas las religiones se avecinan cambios radicales, pues visualiza el fallecimiento de un líder católico. "Veo el fallecimiento de un líder completamente religioso, de la religión católica, el fallecimiento por culpa del virus o de un paro respiratorio", reveló la pitonisa.

El conductor Diego Di Marco intervino diciendo que no necesariamente se trataba de El Papa Francisco I, incluso comentó que había visto recientemente que El Papa ya había escogido su tumba que era la de Benedicto XVI. Mhoni dijo que efectivamente Benedicto seguía siendo El Papa y su sucesor, Francisco I, y que no dejaría de serlo hasta que no le retiren el anillo del espíritu santo.

"Yo ya veo muy malito a El Papa Benedicto XVI, yo creo que viene falleciendo en los próximos días pero también le viene pasando algo a El Papa Francisco; hay un atentado que está cambiando completamente la religión". "Ahí te das cuenta que la muerte y Luz Bel está golpeteando directamente en todos los sentidos", agregó Mhoni.

