Mhoni Vidente fue despedida del programa matutino Hoy, pues la vidente anunció que la productora del programa, Magda Rodríguez le informó que su última aparición en televisión sería el 29 de octubre.

Luego de la inesperada salida de Mhoni Vidente de Hoy, las especulaciones no se hicieron esperar, pues muchos aseguraban que se trataba de un asunto personal. Los usuarios comenzaron a decir en las redes sociales por que Mhoni no había predicho que iba a ser despedida de Hoy. Mhoni Vidente es muy famosa en México, pues acostumbra a sus usuarios de las redes sociales a compartirles los horóscopos de la semana y los rituales de cada mes.

Lee también: Mhoni Vidente y los rituales para noviembre

Tras las especulaciones que surgieron entorno a su salida del matutino, Mhoni Vidente ofreció una entrevista al programa radiofónico de Javier Alatorre, con quien también participa. Ahí la vidente aseguró que es fuerte y que esta preparada para lo que veng, ya que es una mujer con mucha fe y fortaleza, sin embargo, no estaba de acuerdo en la manera en la que salió de la emisión, pues en todo el tiempo que laboró para la empresa siempre fue una persona que cumplió con sus obligaciones y que además su contrato terminaba en diciembre no en octubre.

Además la vidente aseguró que su salida de Hoy repercutirá en la emisión.

“Mhoni Vidente ya no está en Hoy. Ayer se le dieron las gracias al personaje de Mhoni Vidente por parte de la productora Magda Rodríguez. Lo más raro es que Mhoni Vidente terminaba ya en diciembre su contrato”, dijo Vidente.

Mhoni señaló que Magda le indicó que la gente ejecutiva ya no requería de su trabajo pero nunca le indicó cuáles eran los motivos de su despedida.

"Dice Magda que la gente ejecutiva ya no quería que estuviera ahí por equis cosa. No era la manera, si soy cumplida, si te ayudo a trabajar, pero me dijeron que los directivos ya no querían que estuviera ahí; que yo no creo eso. Yo estoy preparada para todo, Javier. Soy de mucha fe y mucha fortaleza; no era la manera (...) Yo sé que eso le va a repercutir totalmente al programa Hoy y a la productora. Las decisiones se tomaron y hay que ser fuertes cuando las decisiones se toman", finalizó la vidente.