Mhoni Vidente aconsejó a los que temen al Coronavirus y a salir a la calle

Mediante su perfil personal de Instagram, Mhoni Vidente aprovechó para saludar a sus seguidores, los cuales se mantienen fieles a sus predicciones y rituales; así mismo comentó que muchas personas han empezado a salir de casa a pesar de que las medidas ante la pandemia mundial no han sido clausuradas.

Aunque el reinicio oficial de actividades en México está programado para este próximo 1 de junio de acuerdo al semáforo que determina la situación de cada lugar, el país entero se encuentra en color rojo de dicho semáforo. Y pese a ello, Mhoni les sugiere a sus seguidores que salgan de sus casas a realizar sus actividades, ya que si no lo hacen la economía se seguirá viendo en el país.

"No le tengan miedo al virus, vamos a tener que aprender a vivir igual que todas las enfermedades en el mundo entero y en todo el pasado, en nuestro presente y en el futuro, va a salir la vacuna, pero yo en lo personal, no me la pienso poner porque está muy distorsionado este virus, sabrá Dios de dónde viene y qué nos quieren hacer", comentó Mhoni Vidente.

La clarividente hizo una predicción en la que hablaba con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el cual retomará las giras desde el próximo 2 de junio y ella aseguró que al presidente le conviene hacer esto debido a que está más que autorizado.

La clarividente expresó su punto de vista acerca de la situación y postura en la que se mantiene el presidente de México, compartiendo que: “Yo sé que muchos gobernadores y muchos alcaldes y muchas personas en todo el país los dominan completamente su jerarquía, sus estados, mejor dicho, pero el presidente les dijo: ‘si ustedes quieren abrir, ustedes saben cómo’, exijan, exijan así como en Nuevo León, como en Jalisco, porque van a seguir los contagios y lamentablemente van a seguir los decesos”.

La psíquica en su punto de vista y al expresarlo mediante sus redes sociales compartió con los seguidores que deben de ponerse a trabajar normalmente como lo hacían antes de estar en cuarentena y se deben de reactivar para que la economía suba y no se vea afectada como hasta ahora.

La vidente ha comentado que la economía estará difícil para el mundo entero y más para países como Ecuador, Argentina, Colombia y Perú, así que si las personas no salen a trabajar y reactivarse se verá más difícil la situación; sin embargo, no deben de tener miedo al virus.

La cubana se mostró molesta debido a que expresó que las autoridades se han aprovechado de la población en estos momentos de la pandemia en la que no hay estabilidad económica debido a que tienen a las personas en cuarentena "sin salir de casa", aunque una buena parte no cumpla con la orden.

Así que las mejores recomendaciones que puede dar es que las personas se mantengan sanas, comiendo adecuadamente, haciendo ejercicio, tomando agua con limón, y sobretodo para las personas de 55 años o más, se les pide que no se dejen vencer.