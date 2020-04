Mhoni Vidente acertó en predicción; muere querido actor mexicano

Hace unos días, Mhoni Vidente inquietó con una fuerte predicción, la muerte de dos famosos mexicanos tras complicaciones de salud por el coronavirus, y recientemente se dio a conocer el fallecimiento del primer actor Aarón Hernán a sus 89 años.

Y aunque, Mhoni Vidente aseguró que se trataba de un hombre que era cantante de apróximadamente 70-80 años muy querido y de una mujer, la tarde del pasado domingo, Aarón Hernán, quien era un actor de cine, teatro y televisión murió, razón por la que los usuarios de las redes sociales señalaron que la cubana había acertado en su predicción.

" Veo dos fallecimientos, uno de un artista, que es un cantante muy querido por todos los mexicanos, arriba de los 78-80 años , y otra de una mujer muy querida por los mexicanos por culpa de este virus, por problemas de los pulmones o paro respiatorio", indicó.

Mhoni Vidente, quien es famosa en México y en otros países por sus acertadas predicciónes también reveló que el líder coreano Kim Jong-un también murió. Varios medios chinos y estadounidenses dieron a conocer la muerte de Jong-un, aunque está noticia no ha sido confirmada.

En sus últimas predicciones, también la vidente señaló que muy pronto saldrán a la luz fuertes declaraciones sobre, hizo el virus y cómo lo manipuló.

"Está carta, la carta del loco me está indicando que próximamente saldrá a la luz, quién hizo este virus, cómo lo manipuló, cómo se manipula el virus y cómo te hace creer lo que no es, así es señores, está carta me indica que saldrá a las luz muchas verdades en los próximos días", reveló.