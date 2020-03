Mhoni Vidente REVELA que viene algo peor que el coronavirus

Mhoni Vidente de nueva cuenta sorprendió con sus predicciones, pues la famosa astróloga cubana reveló que viene algo peor que la pandemia del coronavirus. Durante las revelaciones de este martes, Mhoni Vidente llamó a las personas a cuidarse ya que sucederán cosas peores entre los días 27 o 29 de marzo hasta el día 17 o 23 de abril.

La astróloga señaló que en estos días (27 o 29 de marzo hasta el día 17 o 23 de abril) serán críticos, ya que se presentará un nuevo brote de la pandemia del coronavirus. “Hay que cuidarnos señores el contagio va a ser más fuerte a partir del día 27 o 29 de marzo hasta el día 17 o 23 de abril. El contagio va a estar constante en todos lados y en todas partes”, indicó.

Mhoni también indicó que debido a está pendemia, no sólo México estará hundido en una crisis económica sino muchos países, por lo que invitó a las personas a consumir productos locales y de epqueños establecimientos para salir de está crisis que se avecina.

“Hay que cuidar el dinero, la economía en todo el mundo. Eso va a ser una pandemia peor, la economía. Definitivamente debemos ser fuertes y conscientes de lo que pueda pasar. Consuman cosas cerca de su casa, no dejen de consumir. El joven está fuerte por más que les de ese virus no los va a matar ni les va a hacer cosquillas, eso déjenselo a la gente mayor. Tienen que seguir trabajando, la economía nos va a llevar a la chingada señores, así o más claro no lo puedo decir. Yo sé que el Presidente tiene ganas de sacar adelante, pero no va a poder. Si nosotros no nos empeñamos a sacar adelante el país, no habrá poder humano que lo saque”, señaló.

Mhoni Vidente es una de las astrólogas favoritas de México pues varias de sus predicciones se han cumplido. Fue hace unos días cuando pronóstico que llegaría el coronavirus.

"Viene una gripa muy extraña que se va a empezar a mover de Sudamérica, Centroamérica y parte de México y Estados Unidos", señaló Mhoni.