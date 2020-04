Mhoni Vidente REVELA que saldrá a la luz quién hizo el virus y cómo lo manipuló

En repetidas ocasiones, Mhoni Vidente, ha asegurado que el virus fue puesto, esto haciendo referencia a la pandemia de coronavirus que enfrenta el mundo, y en sus más recientes prediciones Sin Censura, reveló que saldrán a la luz cosas muy fuertes respecto a este virus.

"Me dedique hacer este video porque hay cosas muy fuertes que saldrán a la luz próximamente", indicó. Mhoni Vidente aseguró que en las cartas del tarot, hay una carta que de alguna forma le preocupa; se trata de la carta "el loco" la cual le indica mentiras, engaños, falsedades en cuestiones del virus.

"Está carta, la carta del loco me está indicando que próximamente saldrá a la luz, quién hizo este virus, cómo lo manipuló, cómo se manipula el virus y cómo te hace creer lo que no es, así es señores, está carta me indica que saldrá a las luz muchas verdades en los próximos días", reveló.

Sin embargo, no es todo, ya que la psíquica más famosa de México, señaló que ve otra carta, El ahorcado. "Ya les había comentado dos líderes, una de Asia y otrode América, que los veo que los quitarán del poder, que hablarán de golpe de estado. Quitarán a otro dictador del poder y está vez será en América", señaló.

Mhoni visualizó otra carta, la del diablo en donde aseguró que está carta sigue golpeando completamente la religión.“Pero hay otra carta: la carta del diablo. Esta carta sigue galopando, golpeando completamente la religión, a los ángeles, a los santos y al ser humano. Él quiere seguir engañándonos para que hagamos lo que quiere”, señaló.

Para finalizar con sus predicciones, la pitonisa aseguró que estas tres cartas dominarán el mundo en los próximos días, ya que se avecinan cosas que marcarán a la humanidad. En otra de sus predicciones aseguró que vienen cosas muy fuertes para un presidente de América, ya que será acusado de loco, , egocéntrico y mentiroso.