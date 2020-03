Mhoni Vidente PRESUME increíble regalo por su cumpleaños

Mhoni Vidente, la adivina que vendría a predecir los sucesos más importantes y polémicos del mundo y favorita de muchos, por sus singulares predicciones, este sábado está cumpliendo años en medio de la obligada cuarentena por el provocada por el Coronavirus.

Fue a través de sus historias de Instagram que la pitonisa presumió uno de los regalos que recibió por su cumpleaños. Se trata de un ramo de rosas rojas y aunque no especificó de quién eran, la cubana agradeció el detalle. Junto al ramo de rosas escribió "gracias papito".

Por otro lado, fans de redes sociales como Twitter, se han encargado de llenarla de cariño como un reconocimiento a su carisma y su entrega este día aprovechando su día de festejo.

A través de la red social, sus miles de seguidores, han aprovechado para felicitar a la pitonisa a mediante cientos de publicaciones que no dejan ver más que el aprecio que le tienen a Mhoni, bajo el hashtag #HappyBirthdayMhoniVidente.

La cubana publicó un vídeo en el que expresa su agradecimiento a todos sus seguidores, además de comentar que esta ocasión no celebrará su onomástico por la cuestión de la cuarentena. Aunque también expresa que esta vez se echará una corona pero sin virus...

"Hola, amigos, les habla Mhoni Vidente... y ya no cumplo, los descumplo todos y Diosito me los bendiga... y ahorita no voy a festejar, pues el Coronavirus ese... me voy a aventar una corona pero sin virus... besos..."