Mhoni Vidente: Los horóscopos de la semana

La famosa astróloga cubana, Mhoni Vidente, comparte los horóscopos de la semana.

Aries (21 marzo -19 abril)

Semana de estar con las energías cruzadas así que trata de no caer en provocaciones de enojo con tus compañeros de trabajo y estar resolviendo los problemas que tienes en tu ámbito laboral que te viene una revisión de tus jefes y dueños de la empresa. Te viene un golpe de suerte el día 07 de enero con los números 00,19,27 y trata de usar mas el color rojo y blanco para atraer mas la suerte, recuerda que a ti te rige el sol y este año será de triunfos en todo lo que te propongas pero debes de no caer en la presunción y arrogancia para que las energías solares estén más tiempo contigo así que te recomiendo ya hacer ese cambio de trabajo y empezar el negocio que tienes en mente solo si te asocias con alguien trata de llevar todo bien escrito con una asesoría legal, van ser unos días de mucha pasión con tu pareja y decides ahora si formar una relación mas formal y duradera y para los Aries que están solteros les va venir un amor del signo de aire que va ser muy compatible contigo. Trata de no caer tanto en la tentación de los vicios y alcohol recuerda que tu eres el fiestero del zodiaco así que trata de ser mas controlado en tu vida personal.



Tauro (20 abril – 20 mayo)

Semana de estar poniendo en orden todo lo que vas a realizar en este año 2020. Recuerda que eres el segundo signo del zodiaco y tu elemento es tierra y eso te hace ser muy perseverante y siempre llegar a sus metas que se traza solo debes de tener cuidado con tu inestabilidad sentimental que como eres el más apasionado, y eso te hace depender mucho de tu emociones así que si no estas bien con tu pareja es mejor alejarse y empezar a buscar una persona mas estable en tu vida sentimental, recuerda que el amor se da no se compra así que trata de ser mas cauteloso en tu búsqueda de un amor estable.

Te llega la propuesta de cambio de trabajo mas positivo , te invitan a salir de viaje para un proyecto nuevo laboral. Trata de usar más el color azul claro para atraer mas la suerte ,recuerda que tu signo es muy depresivo por eso te recomiendo llevar acabo un sistema de alimentación más saludable y el hacer una meditación diaria que eso te va ayudar mucho a estar mas estable en tus emociones , un amor del signo de piscis, leo o sagitario llegara tu vida en estos días.



Géminis (21 mayo – 20 junio)

Semana de seguir con tus relaciones públicas para estar avanzando en tu ámbito laboral y trata ser más profesional en todo lo que propongas, así que recuerda que este 2020 va ser tu año en cuestiones de conseguir mejores puestos de trabajo. Va ser un año de poner un negocio de ropa y todo lo relacionado a imagen que eso te hacer tener mejores ingresos , en cuestiones amorosas debes de tener cuidado y aprender a ser mas paciente con tu parejas y no caer en celos infundados, te viene un golpe de suerte el día 11 de enero con los números 02,11,98 y trata de usar mas el corlo azul y verde que eso te atraer más abundancia ,recuerda que eres el gemelo y eso te hace estar cambiando constantemente de ideas por eso te recomiendo que este año trata de céntrate en lo que quieres y llevarlo acabo no dejarlo solo en cuestión de ideas si no también realizarlo, te viene un amor del pasado para volver , te buscan un familiar para que le ayuden a un problema económico , sales de viaje para hacer unas compras para tu negocio y cerrar un proyecto nuevo , trata de no decir mentiras recuerda que tu signo siempre quiere impresionar a los demás pero no lo necesitas con tu carisma y belleza haces que todo mundo se asombre de ti, te viene la invitación en trabajar en la relacionado el política o televisión hazlo que se te va dar muy fácil.

Cáncer (21 junio – 22 julio)

Semana de estar con muchas sorpresas agradables alrededor de tu vida por fin llega la propuesta de un trabajo nuevo y mejor pagado , van ser unos días de ponerse al día con tus pagos de tu casa, y coche y te actualizas en tus deudas. Recuerda que eres el cuarto signo zodiacal y tu elemento el agua que eso te hace ser muy constante y disciplinado en todo lo que realices y este año 2020. En cuestión amorosa va ser un año de tener dos amores a la vez en si va ser el signo mas conquistador y eso te va hacer el más coqueto. Trata de usar mas el color rojo y naranja que eso te atraer más la abundancia. Recibes la invitación a una boda familiar y va ser en una playa . En cuestiones de salud debes de cuidarte de tu punto débil los sentidos de la vista y el oído , piensas en seguir con tu régimen de ejercicio que siempre tu signo le gusta mucho competir en torneos así trata de seguirte preparando para que alances la meta ,tu signo mas compatible va ser capricornio y escorpión en cuestión de negocios, siempre debes de tener cuidado con lo que firmas y trata de leer bien los contratos para que no caigas en fraudes.

Leo (23 julio – 22 de agosto)

Semana de suerte en todo lo relacionado en tu trabajo y proyectos nuevos recuerda que tu eres el líder natural y tu elemento es el fuego y eso te hace ser el mas tenaz e inteligente del zodiaco, así que no lo dudes empieza a buscar ese trabajo mejor pagado. Recuerda que tu signo es muy extremista en todo lo que realiza y más en lo amoroso cuando se enamora da todo y cuando deja de amar odio a las exparejas por eso tienes que buscar ya una equidad en tus sentimientos y no dar todo desde el principio para que después no et decepciones , va ser unos días de volver a tomar la rutina de trabajo y escuela.

Trata de administrarte más en tu tiempo para que después no se te haga tarde en tus labores. Trata de usar más el color blanco que eso te va ayudar a tener mas abundancia . Un amor del signo de capricornio o virgo hablara de formalidad contigo. Recuerda que tu energía es tan fuerte que siempre se hace notar por eso es importante que te mantengas en forma y seguir con tu ejercicio y un consejo no caigas presa de personas que solo te quieren utilizar recuerda que en este vida tu tiempo vale y tu le pones el precio a tu trabajo.

Virgo (23 agosto – 22 septiembre)

Semana de pagos y ponerse al corriente con tus deudas. Trata de estar un poco más controlado con tus comparas y empezar un sistema de ahorro en este año que comienza. En esta semana se avecinan cambios muy importantes en tu contorno laboral y por fin van a reconocer tu profesionalismo y te suben de puesto y por fin veraz realizado tus esfuerzos.

Recuerda que tu lado negativo es la falta de disciplina así trata de combatir eso y lograr tus objetivos, tu inteligencia entusiasmo te va llevar a tener ese éxito que tanto deseas ,semana de estar analizando que quitar de tu vida o alejarte de esas personas toxicas que solo te buscan cuando necesitan algo de ti recuerda que el mejor amigo es el que esta contigo aunque no lo busques y te da la mano sin pensar así aprende ya a diferenciar entre interés y amistad.

Libra (23 septiembre – 22 octubre)

Semana de estar con mucha prisa por resolver las situaciones que te dejaron el año pasado. Recuerda que tu signo es el más responsable del zodiaco y eso te hace estar siempre presionado por cumplir tus obligaciones. Con tu pareja te veo estable por tu impulso sexual es más fuerte que tu fidelidad así vendrá a tu vida un amor prohibido que hablarás de mucha pasión en tu entorno. Te viene un golpe de suerte el día 08 de enero con los números 09,88,24 y trata de usar mas el color blanco que te va atraer as abundancia, recuerda que tu signo vive para experimentar emociones y crear nuevas formas de vivir así que estos días no te detengas y empieza a vivir intensamente, y eres el protector de la familia y el pilar para sobrellevar todos los problemas así que trata de mantener esa unión familiar en este año.

Escorpio (23 octubre – 21 noviembre)

Semana de no cansarte de decirte que este es tu año de triunfos en todos los sentidos así que aplícate en esta semana para comenzar todo lo que tienes en planes y llevarlo acabo, en tu ámbito laboral te llega la revisión de tu jefes así trata de tener todo en orden y mantener esa buena actitud. Un amor prohibido te va estar buscando en estos días pero es solo para tener sexo recuerda que tu signo es el más atrayente de esos deseos sexuales, así que te quiere solo divertir esta bien pero no nunca te enamores de amores que no son para ti , a los escorpión que están casados les viene un sorpresa de embarazo y estabilidad emocional, cuídate de problemas de robos y perdidas se mas precavido en todo lo que realices. eres el octavo signo del zodiaco y tu elemento el agua así que vas estar regido por el numero ocho en todo lo que realices y van ser un año de muchos sueños realizados.Te viene un golpe de suerte el día 10 de enero con los números 05,44,31, días de renovar tu contrato de trabajo y hacer un proyecto nuevo de publicidad.

Sagitario (22 noviembre – 21 diciembre)

Semana de estar actualizando toda tu papelería personal y hacer los pagos correspondientes de tus deudas. Eres el noveno signo del zodiaco así que tus números mágicos van ser el 03,22,89 y te viene un golpe de suerte el día 11 de enero y trata de pintar tu cuarto y mover los muebles de lugar para que las energías positivas estén en tu casa. Cuídate de problemas de ansiedad y trata de no pensar lo que no tiene solución y veraz que tendrás un año sin enfermedades , recuerda que eres del signo de fuego y eso te hace siempre llegar a tus metas paso a paso y siempre ser muy realista de todo lo que emprendas y así aplicarte en tu metas profesionales, en el amor recuerda que tu signo es muy difícil que demuestre sus sentimientos por eso tienen muchos problemas con su pareja pero recuerda que el amor se demuestra con hechos y el sagitario siempre va ser un protector , te viene un golpe de suerte el día 08 con los números 01,27,89 y trata de usar mucho el color amarrillo para atraer la suerte , te regala una mascota , te llega un papelería legal que te dará mucha alegría.

Capricornio (22 diciembre – 19 enero)

Semana de sentirte de lo mejor tu energía positiva se renueva y más porque es tu cumpleaños y este año 2020 no es la excepción y te viene mejores oportunidades de trabajo y de proyectos productivos. Tus mejores días de semana son 07 y 11 de enero tendrás doble de suerte en cuestiones de dinero pero debes de tener cuidado con las pérdidas y robos porque tu signo siempre atraer las energías de las envidias y mal de ojo, trata de protegerte con una moneda de plata en tu cartera. Te buscara un amor del pasado ten cuidado con esos amores porque hablan de coraje o despechos, eres muy popular entre tus amigos de tu trabajo y eso te va ayudar a darte un puesto mejor pagado o poner un negocio de relaciones públicas. Tus números de la suerte en este mes que tendrás un golpe de suerte en la lotería son 17,29, tu color el azul , y tu meta salir delante de cualquier problema personal .

Acuario (20 enero – 18 febrero)

Semana de sentirte en plena renovación personal y darte cuenta que es tiempo de madurar y formar un patrimonio para tu futuro, pero tu meta mejor en esta semana será por fin no ser tan rencoroso y empezar a perdonar para que no te cargues de energías negativas, acuérdate que eres el signo mas optimista del zodiaco y eso te va ayudar a salir adelante más rápido, siempre tu signo tendrá la oportunidad de tener mucha ayuda de tu Ángel de la guardia solo pide y se te dará, ten cuidado con los pagos atrasados de tu casa trata de no cargarte problemas financiero , en esta semana tendrás la oportunidad de tener un golpe de suerte en cuestiones de trabajo es decir un mejor puesto y te suben el sueldo, eres el mejor platicador y siempre te rodeas de personas con mucho amor al prójimo. Tú color el blanco, signo de acuario que están casados serán padres próximamente.

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Semana de estar en tu mejor etapa de tu vida y de darse realizaciones de proyectos para este año 2020 recuerda que este año tendrán la oportunidad de consolidarse como los mejores en cuestión laboral , tendrán todas las buenas energías para empezar de nuevo y crecer profesionalmente. Sorpresas agradables en estos días y un compromiso firme amoroso, ten cuidado con tu dinero trata de no enseñarlo tanto y ser más discreto para no atraer envidias. En cuestiones de salud trata de relajarte más y no tener tantas presiones recuerda que tu signo lo domina mucho los problemas hormonales y psíquicos así ten cuenta esta recomendación, eres el el pilar de tu familia siempre van a pedirte un consejo y una ayuda económica y cada vez que tu ayudas alguien más tu energía positiva se multiplica y te hace sentir de lo mejor. Tus mejor día va a ser 08, en este día tendrás la oportunidad de tener juntas de negocios nuevos que te ayudarán a salir a adelante. Eres el mejor conquistador pero ya trata de no andar con dos a la vez, tu color el rojo y dorado, tus números son 03,44,21.