Mhoni Vidente: Importante artista va a morir en atentado

Fue durante las predicciones de Mhoni Vidente sin Censura, que la famosa cubana señaló que agosto estará rodeado de escándalos y tragedias, pues visualiza un atentado en contra de un artista muy importante. La psíquica señaló que un artista muy importante va a morir durante un atentado del narcotráfico.

" Se visualiza el atentado, la tragedia, veo a alguien del ambiente grupero que tiene de los 35 a los 45 años de edad por culpa de la mafia, por culpa de gente poderosa, que lo veo que lo acribillan, que lo veo que fallece", reveló Mhoni, reiterando que agosto será un mes muy fuerte.

Lee también: Mhoni Vidente y la última predicción que ya se cumplió

Por otro lado, Mhoni dijo que alguien muy poderoso quiere destruir a Madonna. " quieren hacer algo en contra de la cantante Madonna, le quieren inyectar una enfermedad o la quieren volver loca. Las gentes más poderosas del mundo quitar del escenario público, porque Madonna se dedicó a hablar del virus", señaló.

Además, Mhoni también aseguró que Belinda y Christian Nodal tuvieron una relación de pasión, sin embargo, no una relación formal como lo han estado presumiendo en sus redes sociales. Vidente confesó que actualmente Belinda tiene una relación con un político, mientras que Nodal volvió con su ex o se encuentra en pláticas con ella.



"Tuvieron algunas relaciones sexuales o de pasión, completamente eso no se puede negar pero que tengan una relación formal se visualiza que no", dijo. Sin embargo, la pitonisa aseguró que próximamente Christian dará una sorpresa, pues se casa a causa de un embarazo pero no es con Belinda.

En el caso de la Dinastía Pinal, Mhoni aseguró que la carta de la muerte rodea a esta familia " rodea la carta de la muerte a la Dinastía Pinal por culpa de ese virus, por culpa de un problema pulmonar, por culpa de un paro respiratorio, va a ver una tragedia muy fuerte que rodea completamente a la Dinastía Pinal en el mes de agosto", señaló.

Mhoni Vidente asegura que hija de Alejandro Fernández esta embarazada

Gran controversia causó, Camila y su ahora esposo, Francisco Barba, luego de decidir unirse en matrimonio en plena contingencia por la pandemia de coronavirus, además de no respetar las medidas de seguridad para evitar contagios. Fue el pasado 31 de julio que la nieta de Vicente Fernández que llegó al altar del brazo de su padre, Alejandro Fernández. Ante el escándalo, la famosa Mhoni Vidente cree saber por qué la boda fue tan repentina.

Fue durante el programa Aquí contigo, que la psíquica cubana aseguró que la hija de El Potrillo tiene tres meses de embarazo , por ello, la prisa de casarse "Tiene 3 meses de embarazo, va a ser niño. Definitivamente la niña si esta embarazada, tiene tres meses por eso le apuraba casarse", señaló Vidente.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.