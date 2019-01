Mhoni Vidente reveló que el fin del mundo llegará hasta el 3313, de acuerdo con una de sus predicciones, descartó que por el momento hubiera algo de que preocuparse. Por lo que invió a la gente a que siga pagando todas sus deudas.

Mhoni Vidente comentó “no señores, el mundo no se va a acabar, sigan pagando sus deudas, yo tuve una visión hace mucho y le pregunté a Dios y siempre me dijo que en el 3313. Así que falta mucho para eso suceda, no se estén alarmados, pero sí van a existir cambios de energía que necesita la Tierra para evolucionar”.

Cabe mencionar que es común que cada año salga a luz una fecha para el fin del mundo y en el 2018 se mencionaba que llegaría en abril, pero la lastróloga en aquella ocasión dio a conocer que lo que sucedió fue realmente un cambio de energías.

Se va a presentar un cambio de energía en la Tierra, según Mhoni Vidente. Foto: Pixabay

La primera predicción cumplida de Mhoni Vidente de este 2019 fue la de Ricky Martín, pues dijo que se convertiría en padre de una niña, tal como sucedió hace apenas unos días.

La astróloga había advertido que había tenido visiones donde veía que varios famosos de edad avanzada iban a morir; Desafortunadamente el viernes 10 enero falleció el actor, Fernando Luján, a la edad de 79 años.

