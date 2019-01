Los signos del zodiaco que jamás ruegan por amor

Algunos signos del zodiaco jamás los verás rogar, a pesar de que quieran mucho a una persona, pues por lo general su orgullo están fuerte que no les permite dar el primer paso para buscar una reconciliación.

Entre los signos del zodiaco que jamás los verás rogar están: Sagitario, Acuario y Escorpio. Te contamos los motivos para que evites juzgarlos antes de tiempo y te quedes con mala impresión de su personalidad, pues también tienen sus cualidades.

El corazón de los sagitario se puede volver muy duro. Foto: Unplash

SAGITARIO

Los sagitario pueden hacer que su corazón se vuelva duro como una piedra, pero no van a rogar por amor, aunque realmente estén enamorados. Pues no expresarán sus sentimientos si saben que no son correspondidos. Cuando toman una decisión no hay nadie que los haga cambiar de opinión en los asuntos del amor.

ACUARIO



A los ecuario les fascina tener el control en las relaciones, es por ello que no conciben andar mendigando cariño. Hay que aclarar que a los de este signo les cuesta enamorarse, pero cuando lo hacen se entregan pro completo. Pero si hay un conflicto jamás los verás rogar.

ESCORPIO

Los escorpio son muy inteligentes y lo suficientemente hábiles para que tú termines rogándoles. Pues aunque ellos hayan sido los responsables de una discusión se deslindarán de ello. Por otro lado también son un poco vengativos y si les hiciste algo, no descansará hasta serte pagar por ello. Uno de sus defectos es que son muy rencorosos y les cuesta mucho perdonar.