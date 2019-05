Los signos del zodiaco más posesivos con la pareja

Algunos signos del zodiaco son realmente posesivos con su pareja, esto como consecuencia de que les cuesta mucho controlar sus celos. Pues son de caractér fuerte y siempre quieren tener el control de todo. Motivo por el que en el terreno del amor no podía ser la exepción.

Entre los signos del zodiaco que posesivos con su pareja están: tauro, cáncer, escorpio y capricornio. Pues son de los que se entregan por completo en el amor y el solo hecho de pensar en que los puede traicionar saca su lado más celoso.

Los tauro por más que intenten disimular los celos no los pueden ocultar. Foto: Unplash

TAURO

Los tauro en la mayoria de los casos se vuelven muy controladores con su pareja, a pesar de que les demuestren que los quieren no son capeces de confiar al 100 por ciento. Odian las mentiras y si descubren que les has mentido jamás volverás a saber de ellos, pues no toleran las traiciones.

CÁNCER

Cáncer es uno de los signos del zodiaco más posesivos, quienes siempre quieren saber dónde y con quien está la persona con la que tienen una relación. Los celos en la mayoría de los casos termina por sacarlos de quicio. Motivo por el cual les cuesta mucha trabajo tener una pareja estable.

Los escorpio en ocasiones son dominados por los celos. Foto: Unplash

ESCORPIO

Los escorpio son realmente fieles, pero eso no les quita que sean posesivos, motivo por el cual siempre están al pendiente de lo que hace el ser amado. Hay que destacar que la inteligencia de estos les sirve para detectar bastante rápido cuando alguien les está mintiendo. ¡Cuidado con ellos!

CAPRICORNIO

Los capricornio son tan orgullosos que no aceptan que puedan perder la cabeza por su pareja, pero en el fondo son muy posesivos. Son uno de los signos más independientes, pero en el fondo les encantan que los estén mimando, pues son tiernos aunque lo quieran ocultar siempre.