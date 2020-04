La noche que la Luna ‘se convirtió’ en Saturno, literalmente

La Luna se ha manifestado de diversas maneras en la inmesidad del cielo nocturno, sin embargo, nunca se había visto un hecho como el que sucedió el pasado mes de marzo, y logró ser magistralmente capturado por el fotógrafo guatemalteco Francisco Sojuel, quien lo bautizó al fenómeno como La noche en que la Luna se vistió como Saturno. Lo que hace dudar al espectador, sobre si lo que se ve alrededor del satélite ntural de la Tierra, es un anillo formado por asteroides.

National Geographic Your Shot, se encargó de compartir el fenómeno a través de su cuenta oficial de Instagram. Francisco Sojuel explicó en sus redes sociales que el anillo de asteroides alrededor de la Luna se trata “el disfraz de esta Luna menguante es en realidad una delgada nube cirrostratus”. Pero también el Astronomy Picture of the Day (APOD), dio una explicación de su significado.

"Foto de @francisco_sojuel | La noche en que la luna se vistió como Saturno | Desde lejos te preguntarás si se trata de un anillo de asteroides alrededor de la luna. El disfraz de esta luna menguante es en realidad una delgada nube cirrostratus.

La forma en que la nube interactúa con la luna crea una exhibición única de belleza que roba la atención de las estrellas circundantes. Debajo de la luna está la silueta tenuemente iluminada del volcán Pacaya y las tierras altas de Guatemala.

La fotografía fue tomada desde el campamento base del volcán Acatenango después de una agotadora caminata de seis horas. Esta es una elección del editor elegida de #YourShotPhotographer. ¡Envía tus fotos para tener la oportunidad de aparecer en la cuenta!", posteó National Geographic en su publicación.

Por su parte, el Astronomy Picture of the Day (APOD), compartió la espectacular imagen en su página oficial de Fabook y posteó:

"APOD: una luna vestida como Saturno (2020 de marzo de 16)

Crédito de la imagen y derechos de autor: Francisco Sojuel

https://apod.nasa.gov/apod/ap200316.html

Explicación: Por qué Saturno parece tan grande? No -- lo que se imagina son nubes de primer plano en la Tierra cruzando frente a la Luna. La Luna muestra una ligera fase creciente con la mayor parte de su superficie visible por la luz terrestre reflejada conocida como brillo de cenizas.

El sol ilumina directamente a la luna desde el fondo, lo que significa que el sol debe estar debajo del horizonte y por lo que la imagen fue tomada antes del amanecer. Esta imagen doble inductora fue capturada el 2019 de diciembre de 24, dos días antes de que la Luna se deslizara frente al Sol para crear un eclipse solar. En primer plano, las luces de pequeñas ciudades guatemaltecas son visibles detrás del enorme volcán Pacaya.

Starship Asterisk * • Página de discusión de Apod

http://asterisk.apod.com/discuss_apod.php?date=200316

#APOD

Mientras que Francisco Sojuel, quien es el autor del registro del fenómeno, posteó desde su cuenta oficial de Instagram un mensaje parecido al que publicó National Geographic Your Shot que se lee:

"La noche en que la luna se vistió como Saturno... Desde lejos te preguntarás: "¿Es un anillo de asteroides alrededor de la luna?". Bueno, el disfraz de esta luna menguante es en realidad una delgada nube cirrostratus.

La forma en que la nube interactúa con la luna crea una exhibición única de belleza que roba el protagonismo de las estrellas circundantes. Debajo de la luna? Se puede apreciar la silueta tenuemente iluminada del volcán Pacaya y las tierras altas de Guatemala.

Capturado al amanecer 24 de diciembre de 2019 Sitio web: Https: //sojuelphotos.com/favoritos/".