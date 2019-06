La leyenda de Bob Esponja y los 7 pecados capitales

Bob Esponja una de las series animadas más famosas y exitosas de Nikelodeon esconde un orcuro origen, la leyenda cuenta que la caricatura del chico de pantalones cuadrados está basada en los 7 pecados capitales del mundo.

De acuerdo a varias versiones que circulan en internet, los 7 pecados capitales están identificados en algunos personajes de Bob Esponja. El primero de ellos es la ira, identificada en Calamardo, quien siempre tiene un punto de vista negativo a cerca de la vida y de todos los que lo rodean.

Pero no es el único, ya que Bob Esponja, el personaje principal de la historia representa la lujuria pero no en el sentido sexual, sino en el deseo apasionado por las cosas y por todo lo que hace, incluso ama aquellas cosas que le hacen daño. Mientras que Patricio simboliza la pereza a tal grado de merecer el premio por ''no hacer absolutamente nada más que nadie'.

La avaricia es la cara viva de Don Cangrejo quien a lo largo de todos los capítulos nos ha demostrado que lo más importante en su vida es el dinero y cada vez quiere mucho más. No le importa dañar a los demás ni ponerlos en peligro con tal de ganar más dinero.

Los otros pecados capitales en persoajes de Bob Esponja

En el camino se encuentra con Plankton que simboliza la envidia, y la refleja en Don Cangrejo, quiere ser como él y poseer todos sus bienes, siempre luchando por la receta de la Cangreburguer.

Cuando hablamos de soberbia Arenita es la muestra, la ardilla originaria de Texas tiene la idea de que todo es mejor en su tierra y que allá todos son superiores, además que la enorgullese ser la única criatura terrestre en Fondo de Bikini. Y por último tenemos la Gula representada en Gary, la mascota de Bob Esponja que no hace otra que comer.

Sea casualidad o realidad, las leyendas e historias misteriosas señalan que los 7 pecados capitales están incluidos en los personajes, historia y trama de la serie animada.