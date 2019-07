A penas circuló en medios de comunicación la posibilidad que el asteroide 2006 QV89 pudiera impactar con la Tierra, la población entró en pánico y las redes sociales se volvieron un caos. Sin embargo expertos de la UNAM señalan que su acercamiento no bebería causar alarma, al menos no en 2019.

La probabilidad de que el asteroide 2006 QV89 llegue a impactar en contra de la Tierra es muy baja, sin embargo no debe descartarse la posibilidad que llegue hacerlo y por ello los científicos mantienen a la roca espacial en monitoreo permanente.

La UNAM explica el posible impacto del asteroide 2006 QV89. Foto temática: Pixabay

Mauricio Reyes, doctor del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México señala que la probabilidad que el 2006 QV89 colisione contra nuestro planeta es aproximadamente de una en 20 mil.

A qué distancia pasará el asteroide de la Tierra

Reyes agregó que en el cálculo de trayectoria y dirección de los asteroides hay errores, sobre todo cuando se trata de determinar su posición, recalcando que es importante no ignorar que en determinado momento puedan chocar con la Tierra. Sin embargo hace una llamado o no alarmarse ya que según sus estimaciones, su trayectoria no es significativa.

Apuntando que la distancia a la que el asteroide 2006 QV89 pasará de la Tierra es de 20 veces la disttancia que existe entre nuestro planeta y la Luna, suficiente para que no colisione, de acuerdo a una publicación de National Geographic.

Finalmente precisó que la roca espacial no tendrá impacto en el año 2019, por lo que las alarmas no deberían estar encendidas entre la población. ¡Otro fin del mundo al que hemos sobrevivido!