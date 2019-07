Las Vegas, Estados Unidos.- La Fuerza Aérea de Estados Unidos advirtió a las personas que no participen en una broma que se ha propagado en Facebook que invita a una multitud a "invadir el Área 51", una instalación previamente ultrasecreta en el desierto de Nevada.

El evento, que se organiza en la red social, ha atraído a más de un millón de interesados e invita a las personas a que el 20 de septiembre irrumpa en la instalación que data de la Guerra Fría.

El lugar es parte del enorme Complejo de Pruebas y Entrenamiento de Nevada, que se ha convertido en el centro de las teorías de conspiración entre los entusiastas de los ovnis y las civilizaciones extraterrestres.

La Fuerza Aérea advierte a quienes quieren invadir el Área 51. Foto: Pixabay

El evento se promueve en Facebook con los lemas: "No pueden detenernos a todos" y "Vamos a ver a los extraterrestres".

A través de un comunicado, la base Nellis señaló que la Fuerza Aérea está al tanto de la publicación en Facebook y dijo que ``se desaconseja cualquier intento por acceder ilegalmente a la zona". La Fuerza Aérea no difunde sus medidas de seguridad.

Durante más de un siglo, los científicos han rastreado los confines del universo en busca de signos de vida extraterrestre, un esfuerzo que hasta ahora ha resultado infructuoso.

A menos que uno crea que el gobierno de Estados Unidos esconde extraterrestres en una base remota en el estado de Nevada. El número de personas persuadidas de esta teoría podría estar creciendo como lo muestra una iniciativa en redes sociales.

La Fuerza Aérea advierte a quienes quieren invadir el Área 51. Foto: Pixabay



Más de 1,3 millones de personas se habían inscrito hasta este martes en un evento en Facebook llamado "Storm Area 51, They Can't Stop All Of Us" ("Area 51: No pueden detenernos a todos"), programado para las primeras horas del 20 de septiembre, y un millón más se habían marcado como "interesados".

El Área 51 es una base altamente reservada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el desierto de Nevada cuya existencia no fue reconocida públicamente por la CIA hasta 2013, cuando la agencia desclasificó documentos relacionados con el avión espía U-2.

El secreto que la rodea ha convertido a esa instalación en material de teorías de conspiración extraterrestre y la base ha aparecido en productos de la cultura popular, incluido el programa de televisión "Los archivos X" y la película "Día de la Independencia".