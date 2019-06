Katy Perry y Taylor Swift se reconcilian y participan en un nuevo video

Después de algunos conflictos entre Katy Perry y Taylor Swift y un distanciamiento evidente entre ambas, las cantantes se han reconciliado. Las guapas artistas no solo hicieron las pases, sino que Perry participó en el video You need to calm down de su amiga.

Taylor Swift y Katy Perry se fundieron en un tierno abrazo como parte del video You need to calm down, el más reciente estreno de Swift. El video fue lanzado la mañana de este 17 de junio y justo en este momento era tendencia #7 en YouTube.

El video que nos confirma la reconciliación de Katy y Taylor se desarrolla en una fiesta en la que Perry se convierte en una hamburguesa y Swift en una caja de papas fritas, todo como parte del tema que además se une contra la homofobia.

La amistad ha resurgido entre Katy Perry y Taylor Swift y no hay mejor celebración que con este video que además reunió a más e 30 celebridades. Atrás quedó la enemistad que había entre las dos chicas.

Los malentendidos entre las cantantes surgieron en 2013 en un 'intento de robo de bailarines', y seis años después se han solucionado. Taylor en ese entonces despidió a sus bailarines en medio de un tour después que Katy Perry los contactara y la señaló de traidora.