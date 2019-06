Astrónomos y agencias espaciales han buscado por años esperanzas de vida extraterrestre sin resultados exitosos, recientemente un equipo internacional de científicos ha descartado presencia de señales de vida extraterrestre, han señalado que es posible que no existan civilizaciones avanzadas fuera de nuestro planeta.

Los expertos publicaron los resultados de su investigación llamada Breakthrough Listen en la revista Astrophysical Journal, el experimento de búsqueda de señales de vida extraterrstre corresponde al programa de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, SETI.

Investigadores descartan señales de vida extraterrestre en estrellas cercanas a la Tierra. Foto temática: Pixabay

Estos tres años de investigaciones han servido para analizar mil 327 estrellas cercanas a la Tierra a través de los telescopios Robert C. Byrd de Green Bank en Estados Unidos y el Telescopio Parkes, en Australia, ambos considerados los más potentes del mundo.

Esto no significa que no pueda existir vida inteligente

Luego del análisis detallado durante muchas horas de investigación no se encontraron señales de vida, sin embargo aclaran que esto no significa que en el universo no exista otro tipo de vida inteligente a la humana.

"Analizamos miles de horas de observaciones de estrellas cercanas, a través de miles de millones de canales de frecuencia. No encontramos evidencia de señales artificiales más allá de la Tierra, pero esto no significa que allá afuera no haya vida inteligente. Es posible que todavía no hayamos visto en el lugar adecuado o lo suficientemente profundo como para detectar señales débiles", dijo Danny Price.

El astrofísico señaló que no hay aún nada evidente pero que la usencia de señales alienígenas podría explicarse con algunos factores, como la búsqueda e frecuencias erroneas o la interferencia de radio en nuestro planeta.