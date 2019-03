El horóscopo del fin de semana de Mhoni Vidente indica que varios signos del zodiaco recibirán buenas noticias. Mientras que para otros será la época ideal para comenzar a hacer cambios importante en su vida, pues la energias están a su favor.

ARIES

El horóscopo del fin de semana de Mhoni Vidente indica que los aries recibirán buenas noticias, eso gracias a su esfuerzo constante. En el amor debes tener más cuidado, pues eres muy coqueto y eso te podría traer problemas. Procura prender una vela blanca para la energía positiva se quede por más tiempo contigo. Además es importante que ya no seas tan confiado, pues no todo el mundo busca tu bienestar como crees.

Los aries recibirán buenas noticias este fin de semana. Foto: Unplash



TAURO

En los asuntos del corazón andarás muy confundido, por lo que no tomes ninguna desición hasta que tengas muy claros tus pensamientos. Pues ese examor que regresó a ti provocó que te llenaras de dudas. Si acaso tiene que firmar algún documento importante pon mucha atención. Por otra parta, prende una veladora roja y ponte más perfume de lo normal para que te lleguen más cosas positivas a tu vida.

GÉMINIS

Géminis se acerca un cambio muy importante en tu vida, por lo que debes estar preparado para cualquier cosa. Entonces, si puedes usa algún accesorio de plata para que todo resulte a tu favor. Es importante que confíes más en tu talento y que a veces el éxito tarda en llegar, pero llega. En cuestión del amor, vendrá alguien muy especial para ti, quien vendrá a curar tus heridas del pasado.

CANCER

El horóscopo de fin de semana de Mhoni Vidente señala para los cáncer que deben dejar de platicar todos sus proyectos, pues son uno de los signos del zodiaco más envidiados, por lo que a veces eso provoca que estos no se lleguen a realizar. Si eres de los que tiene pareja, intenta controrlar tus celos, pues de los contrario las cosas no acabarán bien. Las energías estarán a tu favor en estos días.

Los cáncer deben aprender a controlar más los celos. Foto: Unplash

LEO

En el amor debes tener bien claro que mereces lo mejor, por lo que no debes con conformarte con amores a medias. Así que si tienes una relación de este tipo debes pensar bien si deseas continuar. Es muy posible que en estos días recibas una sorpresa muy agradable. Si deseas atraer la suerte a tu vida puedes prender una vela de color azul.

VIRGO

Virgo por fin tu mala racha va a terminar y vendránnmuchos cambios importantes en tu vida, los cuales desde hace mucho estabas buscando. Uno de ellos será en las cuestiones amorosas, pues por fin llegará ese amor que desde hace mucho estabas esperado. Es importante que empieces a cuidar más tu salud, sobre todo de nervios.

LIBRA

El horóscopo de este fin de semana de Mhoni Vidente indica que no debes tomarte las cosas tan a pecho y dejar que todo tome su curso, como por ejemplo los problemas, a veces no son tan grandes y tú los haces. Debes estar tranquilo, pues la cosas se comenzarán a solucionar. Puedes prender una veladora amarilla para que te protega de todas las energías negativas que te rodean.

Los libra deben de dejar que las cosas fluyan. Foto: Unplash

ESCORPION

Es un buen momento para hacer todos los cambios importantes que deseas en tu vida, pues las energías se encuentran a tu favor. Es hora también de que empieces a cerrar ciclos, para que puedas soltar el pasado de una vez por todas. En las cuestiones de pareja no seas tan dominante, debes entender que a veces hay que ceder para que todo fluya mejor,

SAGITARIO.

Los sagitarios deben comenzar a entender que no se pueden entregar por completo cuando van conociendo a una persona, pues eso provoca que casi siempre salgan lastimados en las relaciones de pareja. Los pendientes relacionados con el dinero se comenzarán a arreglar, por lo que te podrás comprar las cosas que hace mucho estabas buscando.

CAPRICORNIO

Las relaciones no son eternas, es por ello que es posibe que un amor se vaya de tu lado en estos días. Pero debes estar tranquilo, pues llegará a tu vida una persona que te va a querer mucho y te hará sentir pleno. En lo que respecta a tu salud debes cuidarte de una infección de orina o sexual. Es momento de que pienses en tu futuro y no gastes tu dinero en cualquier cosa.

A la vida de los capricornio llegará una persona.Foto: Unplash

ACUARIO

El horóscopo del fin de semana de Mhoni Vidente indica para Acuario que vienen días de mucha prosperidad y su racha de buena suerte va a seguir. Pero es importante que no lo ande platicando para que las envidías no arruinen su progreso. Por otro lado, en las cuestiones del amor debes entender que no puedes obligar a nadie que te quiera, pues se trata de un sentimiento natural. Además de que tú mereces a alguien que te quiera de verdad.

PISCIS

Piscis este fin de sema trata de prender una veladora blanca y de prefernecia que sea este viernes para que atraigas a tu vida puras buenas vibras. Por otro lado, es tiempo de que hagas una recapitulación de los últimos meses y te des cuenta cuáles fueron tus errores para que no los vuelvas a repetir. Debes darte tiempo para ti y puedas relajarte un poco, pues en esta vida no todo es trabajo.