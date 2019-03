El horóscopo de fin de semana de Mhoni Vidente indica que es momento de renovar las energias con la llegada de la Primavera y sobre todo de hacer cambios para encontrar la paz espiritual que has estado buscando durante mucho tiempo.

ARIES

Los aries con la llegada de la Primavera empezará una buena racha en su vida, según el horóscopo de Mhoni Vidente debido a que se renovarán de energías positivas. Lo que ocasionará que todo lo que te propongas lo consigas, pues todo estará conspirando a tu favor. En lo relacionado con el dinero todo comenzará a mejorar. Mientras que en el amor volverá una persona del pasado que quiere volver a tener una relación contigo.

Las cosas comienzan a conspirar a favor de aries. Foto: Unplash

TAURO

Una persoma muy especial llegará a la vida de los tauro, pues desde hace tiempo andabas buscando el amor, pero no se te había dado. Mientras que en lo que respecta al trabajo es un buen momento para seguir preparandose, pues te llegarán oportunidades importantes. A partir del 21 de marzo comenzarán a presentarse cambios.

GÉMINIS

Debes poner mucha atención a tu salud, de acuerdo con el horóscopo del fin de semana de Mhoni Vidente. Mientras que en el trabajo tendrás muchas preocupaciones, pero no debes actuar por impulso, ya que eso podría acabar mal. En los asuntos del corazón te llegará una persona muy compatible con tu signo del zodiaco. Este 21 de marzo prende una veladora para que te cargues de energías positivas.

CÁNCER

En estos días tendrás muchos pendientes por resolver en cuestiones laborales, por lo que no debes de descuidar eso, pues podrías meterte en serios problemas. Es un buen momento para fortalecer los lazos de unión con el ser amado si es que tienes pareja. En la llegada de la Primavera trata de ponerte claros en la ropa para que puedas atraer buenas vibras a tu vida y se alejen de ti todas las envidias.

Buen momento para acercarse a la pareja. Foto: Unplash

LEO

Leo no debes ponerte límites tu mismo, pues eso está frenando tu desarrollo profesional, por lo que debes ser constante en todo lo que empiezas y terminarlo, aunque a veces sea complicado. Algunos amigos se acercarán a ti para buscar consejos y que los guíes un poco. Por otro lado, un amor que creías perdido reaparecerá en tu vida.

VIRGO

El horóscopo del fin de semana de Mhoni Vidente indica que ya debes de resolver esos pendientes legales. Mientras que un examor volverá a tu vida, pero es momento de que cierres ese ciclo y lo dejes ir para que puedas estar abierto al 100 por cientoa al amor. En lo que respecta al trabajo andarás muy ocupado, pero será para bien. Trata de usar colores claros en la llegada de la Primavera para que puedas atraer puras energías positivas.

LIBRA

Libra se avecinan días de mucho éxito en el trabajo, pues las cosas se estarán resolviendo a tu favor, pero será clave que no dejes de trabajar con ese gran entusiasmo que te caracteriza. Eres de los signos del zodiaco que les gusta compartir mucho, pero es hora de que pienses más en ti y no solo en los demás. En lo que respecta al amor se te presentará la oportunidad de tener unas aventuras, pero nada serio.

Las cosas se comenzarán a resolver para los Libra.

ESCORPION

Es hora de que piensas más en tu futuro y que busques nuevas oportunidades de trabajo si el que tienes no está dando el crecimiento que necesitas. Otro de los aspectos en los que debes poner mucha atención es en las personas que te rodean, pues alhgunas podrían traicionarte, así que deja de ser tan confiado. Emperás un nuevo ciclo espirtual, el cual te dará la fortaleza que necesitas.

SAGITARIO

Sagitario con la llegada de la Primavera es un buen momento para deshacerte de todas las cosas que ya no usas, eso te ayudará bastante y te cargará de nuevas energías. En lo laboral trata de cuidar más lo que dices, pues te podrias meter en serios problemas. En el amor es un buen momento para que dejes entrar a una nueva persona, te mereces ser feliz, así que no desperdicies más tiempo.

CAPRICORNIO

Debes poner más atención cuando salgas a la calle, pues podrías sufrir una pérdida importante. Algo que no está dejando crecer en los asuntos espirituales, es ese rencor que traes cargando, es buen momento para soltarlo y no frustarse por algo que no fue. Prende una vela blanca este jueves 21 de marzo para que puedas cargarte de energías positivas, ya que te hacen buena falta.

Capricornio es momento de dejar atrás el rencor. Foto: Unplash

ACUARIO

El horóscopo del fin de semana de Mhoni Vidente que, andarás rompiendo corazones por doquier, lo que ocasionará que un compañero de trabajo se acerque a ti, por lo que si no quieres nada, lo mejor será que pongas todo claro desde un inicio. Pon atención más a la salud, pues últimamente la has tenido muy abandonada. Ponte más colores fuertes este fin de semana para renovar tus energías.

PISCIS

Con la llegada de la Primavera te sentirás transformado y con muchas ganas de superarte. Por lo que si estás pensando en poner un negocio hacer sociedad con tus amigos, no es la mejor opción. Así que lo mejor es que rodees de gente profesional. Se avecina un viaje con tus familiares.