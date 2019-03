El horóscopo de la semana de Mhoni Vidente indica que varios signos del zodiaco andarán muy confundidos en el amor y no sabrán si dejar o seguir con su pareja. Mientras que otros estarán pasando por una buena racha en el trabajo, pues las energías están de su lado.

ARIES

Mhoni Vidente indica en el horóscopo de esta semana que estarán muy ocupados, pues tendán muchos pendientes de trabajo que resolver. Además de que es momento de que aproveches toda esa energía que traes para comenzar a estudiar algo nuevo. Llegará tu vida un nuevo amor, quien querrá algo muy en serio contigo. Se recomienda que uses mucho el color rojo estos días, para que la suerte siga contigo.

Lee también: Horóscopo de marzo de Mhoni Vidente

Llegará una pareja a la vida de los aries. Foto: Unplash

TAURO

Debes estar pendientde esta semana de las infidelidades si tienes pareja, pues algo relacionado con ese asunto podría ocurrir. Mientras que el terreno laboral debes comenzar a dejar el miedo atrás, pues eso está franando tu desarrollo profesional. Es posible que en estos días tu situación económica comience a mejorar, pues recibirás un dinero que no esperabas. Es momento de que cuides más tu salud, pero sobretodo lo que estás comiendo.

GÉMINIS

El horósccopo de la semana de Mhoni Vidente indica para los géminis que andarán muy confundido en los asuntos relacionados con el trabajo, pues traerá la inquietud de buscar su futuro en otro lado. Es bueno que quieras cambiar cosas en tu vida, pero siempre trata de analizar muy bien la situación y lo que te pudiera provocar. En lo que respecta al amor deja de andar buscando cariño en varias personas, pues eso no te dejará nada bueno.

CÁNCER

Debes de pensar más lo que dices antes de hablar, pues en cualquier momento podrías tener un problema por eso. La fortuna se encuentra de tu lado, es por ello que debes aprovecharla e iniciar proyectos nuevos. Los cáncer que ya tienen pareja es momento de que piensen en llevar su relación a otro nivel. Mientras que a los solteros les llegará una buena oportunidad para empezar algo.

Debes pensar bien las cosas antes de hablar. Foto: Unplash

LEO

A los leo que están solteros les va a llegar una nueva oportunidad, pero no deben desesperarse y dejar que las cosas vayan poco a poco. Mientras que los que tienen una pareja estable es un buen momento para formalizar, debido a que las energías están girando a su favor. En lo relacionado con el dinero intenta cuidarlo más, para que no llenes de deudas. Debes aprovechar más tus habilidades de líder en el trabajo.

VIRGO

El horóscopo de la semana de Mhoni Vidente indica que los virgo deben ir pensando en cambiar trabajo, esto para cambiar de energías, pues eso siempre nos viene bien a todos. Por otro lado, si tienes pareja podría venir una infidelidad. Además es momento de que resuelvas un papeleo importante antes de que sea demasiado tarde. Trata de usa ropa de color verde en estos días para atraer más la suerte a tu vida.

LIBRA

Mi querido libra usa más perfume de lo normal para que puedas alejar todas las malas energías que te envían, pues no todos los crees que te quieren son sinceros contigo. Es importante que no platiques tus planes, pues te los podrían salar. En lo que respecta al trabajo se vienen cambios importantes, por lo que debes irte preparando para cualquier cosa. En el amor abre más los ojos, y quien te verdad te quiera que te lo demuestre.

LIbra debes cuidarte más de las envidias. Foto: Unplash

ESCORPIÓN

No dejes que los impulsos te dominen, pues podrían llevarte a tomar una decisión equivocada, así que de trata de canalizar mejor tu energía. En los asuntos del corazón recuerda que todo llega a su tiempo, ni antes ni despues, por lo que es posible que sigas soltero. Mientras que los que están casados podría llegarles un embarazo. Procura usar más el color amarillo.

SAGITARIO

Las energías se encuentran a tu favor, por lo que si has tenido un buen desempeño en tu trabajo en las útimas semanas, es un buen momento para pedir un aumento de sueldo. Procura no dejar las cosas a medias y mucho menos si están relacionadas con estudios. En el amor andarás muy confundido, por lo que no tomes ninguna desición importante hasta que tengas claro lo quieres con esa persona.

CAPRICORNIO

En estos días andarás muy confunido en las cuestiones relacionadas con la pareja, y todo porque sientes que esa persona no cumple todo los requisitos de tu lista. Lo mejor es que pienses bien las cosas, pues después te podrías arrepentir por dejar ir a una buena persona, recuerda que nadie se cruza en tu camino dos veces. En los asuntos relacionados con el dinero pasarás por una buena racha. Usa más el color azul y el rojo para que te vaya bien.

Capricornio en estos días andará muy confundido. Foto: Unplash

ACUARIO

El horóscopo de Mhoni Vidente esta semana indica que tendrás muchos pendientes que sacar. Por otro lado, en el amor no te ilusiones con cualquier persona, pues podrías acabar lastimado. Además abre bien los ojos para no confundas la amistad con algo más. No seas tan confiado, pues no todos quieren verte triunfar como tu crees. Debes poner más atención a tu salud.

PISCIS

Las energías están de lado de los piscis, por lo que te irá muy bien en cuestiones labores, por lo que vivirás buenos momentos estos días. En lo que respecta a tu economía cuida más tus gastos y trata de pagar tus adeudos atrasados. Se avecina un viaje en estos días, por lo que ve con la mejor disposición de pasarla bien. Si lo haces en pareja, es buen momento para buscar esa cercania que han perdido.