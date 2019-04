Mhoni Vidente dio a conocer el horóscopo de abril para todos los signos del zodiaco y reveló que es momento de dejar atrás los rencores, para que puedas seguir con tu vida. Mientras que para otros viene una buena racha en el dinero.

ARIES

El horóscopo de abril de Mhoni Vidente indica para aries que tendrán una buena racha, pues la prosperidad llegará a su vida. Además de que representa una nueva oportunidad de hacer cosas nuevas y cambiar lo que no te gusta. Por fin, encontrarás esa paz mental que habías deseado durante todo el año. Lo que ya tienen pareja es un buen momento para dar el siguiente paso. Mientras que a los solteros les llegará un amor.

TAURO

Mi querido tauro se avecinan cambios en el trabajo, por lo que debes estar muy alerta y no darle la confianza a cualquiera. En donde también es importante que hagas ajustes es tu vida personal, será complicado al principio, pero debes de tener en cuenta que es lo mejor para ti. En el terreno económico procura no gastar demasiado si vas a salir de viaje en los próximos días. Si eres de los que tiene pareja debes revisar si vale pena seguir con ella.

GÉMINIS

Vienen días de mucho progreso en lo cuanto al dinero se refiere, por lo que es momento de buscan concluir todos los proyectos que tengas pendiente. En lo que respecta a las cuestiones de salud es un buen momento para retomar el ejercicio y cuidar más tu alimentación. Si estás soltero no te desesperes ya llegará la persona adecuada a tu vida, pero los que tienen pareja podrían tener discusiones importantes.

CÁNCER

El horóscopo de abril de Mhoni Vidente indica para los cáncer que aparecerá en su vida un amor prohibido, por lo que deberían tener cuidado con este asunto, sino quieren meterse en problemas. Debes tener cuidado con los chismes, porque podrías resultar perjudicado. Al fin te llegará la claridad mental que estabas buscando, lo que te servirá para comenzar a sanar viejas heridas, relacionadas con el amor principalmente.

LEO

Los leo se sentirán renovados y con muchas ganas de salir adelante, lo que les ayudará para concretar sus planes. En el amor debes aprender a controlar más tu celos, pues de lo contrario podrías quedarte solo. En el dinero podría llegarte un ingreso que no esperabas. En lo relacionado con la salud cuidate de dolores de estómago principalmente.

VIRGO

Trata de tener buena actitud durante todo el mes, esto para que puedas recibir los cambios que vienen de la mejor manera. Por otra parte, debes revisar bien de qué tipo de personas te rodeas, pues no todas son tan buena onda como crees. Puesdes traer un limón en tu bolso para cuidarte de todas las malas enegías que te envían. En el amor debes aprender a confiar más en tu pareja y no dejar que los celos te saquen de control.

LIBRA

El horóscopo de Mhoni Vidente para abril señala para los libra que deben fijarse mejor en las personas que los rodean, pues alguno son doble clara y no te quieren tanto como tú crees. En los próximos días se avecina un viaje y podría ser a lado de tu pareja. Es importante que cuides más tu dinero y no compres cosas que no necesitas. Procura meditar con más frecuencia, pues eso te hará muy bien.

ESCORPIÓN

Viene una muy buena racha que te hará avanzar en el terreno económico y en el trabajo, por lo que trata de tener la cabeza fría para que puedas tomar las mejores desiciones. En el amor es posible que la persona que tienes a tu lado se vaya, pero debes tener cuenta que cuando algo termina es porque viene algo mejor. Procura usar más el color naranja para que te vaya muy bien en abril.

SAGITARIO

A los sagitario les irá de maravilla en el amor, pues los que tienen pareja seguramente pensarán en formalizar. Mientras que para los solteros llegará una persona muy especial, que les vendrá a ayudar a sanar las heridas del pasado. Por otro lado, debes estar más pendiente de su salud, pues podrías enfrentar una complicación. Debes estar alerta pues un amigo podría traicionarte.

CAPRICORNIO

El horóscopo de Mhoni Vidente para capricornio indica que deben cuidar más sus impulsos y no ser tan explosivos principalmente en el trabajo para que no tengas que enfrentar problemas serios. En el amor deberías darte la oportunidad de ser feliz nuevamente, no todas las personas se quieren aprovechar de ti como piensas. En el dinero tendrás muy buenos ingresos este mes.

ACUARIO

Es momento de comenzar a cerrar ciclos y dejar atrás el rencor, pues eso no te deja nada bueno. Eso te ayudará a sentirte más liberado y sobre todo te servirá a sentirte más tranquilo. En el terreno económico procura comenzar a pagar tus deudas y no comprar nada que no necesites. En el amor todo marcha bien y así seguirá durante mes, solo no trates de cambiar a las personas y que hagan siempre tus caprichos.

PISCIS

Piscis en abril debes tomar una desición en el amor, pues eres muy indeciso y ya es hora de que te decidas por una sola persona. Por otro parte, dejá atrás los rencores para que puedas seguir con tu vida tranquilamente y eso te esté robando energía. En los asuntos de dinero trata de no presumir tu buena racha, pues eso solo despierta envidias que frenarán tu prosperidad.