Hombre cuenta que realizó autopsias a extraterrestres

Estados Unidos.- Emery Smith por años permaneció de manera anónima debido a su trabajo, en el cual asegura haber realizado más de 3 mil autopsias de seres extraterrestres.

El médico estadounidense señala que su trabajo ha sido denominado “Black Ops” (Operaciones negras) y lo desempeñaba en bases subterráneas.

Muchos aseguran que Smith solo busca fama con sus declaraciones sobre haberse desempeñado como técnico quirúrgico en bases militares. Ha detallado que su trabajo se enfocaba en autopsias y exámenes patológicos de diversos especímenes de otros mundos.

Asegura que las operaciones son clandestinas y se encuentran a cargo de agencias del gobierno estadounidense, unidades militares o paramilitares

Protegiendo su identidad, anteriormente servía de informante bajo el alias de “Paul” para algunos investigadores.

Después de mucho tiempo en el anonimato, fue en el programa “CosmicDisclosure” que Smith decidió mostrarse y decirse temeroso por las repercusiones por sus declaraciones.

Me han disparado, me han apuñalado, he sido atacado por tres agentes, dándome una verdadera paliza, es decir, he pasado por todo… Irrumpieron en mi casa, embistieron mi portón de concreto, donde todo este material estaba guardado.

El médico declaró que el laboratorio donde se desempeñaba se encuentra en Nuevo México y que llegó ahí gracias a su habilidad como técnico en cirugías para el ejército de Estados Unidos.

En el lugar Smith se mostró sorprendido al percatarse que analizaba extraños especímenes, que incluso podrías ser híbridos de ADN animal y humano.Posteriormente, descubrió que las autopsias de realizaba eran de extraterrestres, comenzó con algunos órganos y terminó tratando cuerpos completos, informó Crónica.

El hombre señaló que el contrato de confidencialidad había expirado, pero aún así temía por su seguridad.

Relató que en una autopsia de una criatura de tipo reptiliano encontró que tenía una piel de color como leopardo, pero encontró algunos órganos como bazo, corazón y pulmones, similares a los humanos.