Hallan extraña criatura marina en la orilla de una playa: Fotos

Australia.- En redes sociales circulan las fotos de una extraña criatura marina que quedó varada en la orilla de una playa australiana, los habitantes de las cercanías se han mostrado preocupados luego de su aparición.

La extraña criatura fue encontrada por un bañista que se encontraba cerca de la zona, el misterioso animal estaba en la orilla de la playa y hasta los internautas han mostrado su preocupación.

Hallan extraña criatura marina en la orilla de una playa. Foto: Cosy Seaside Escape

Las imágenes fueron publicaas en Facebook por la cuenta de la organización turística Cozy Seaside Escape proporcionadas por el bañista. Según lo reportado el animal fue encontrado el fin de semana pasado.

La extraña criatura fue identificado por un tiburón gato

Se dijo que el bañista caminaba por una de las playas del estado de Victoria ubicada al sudeste del país. Después que se dieran a conocer las fotos, especialistas señalaron que la extraña criatura corresponde a un tiburón gato.

Esta especie suele habitar en el fondo del océano y señalan que no representa peligro para la especie humana. Sin embargo hay quienes señalan que no tiene un buen aspecto y probablemente no sea nada bueno.

Otros internautas expresaron su preocupación, ya que no es común que especies que habiten en las pprofundiades marinas salgan a la superficie, lo que los hace pensar que algo extraño está sucediendo y cambiando el mundo.