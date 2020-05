Extraño comportamiento del Sol podría causar heladas, afirman científicos

Recientemente se dio a conocer que el Sol registra un extraño comportamiento el cual podría causar heladas e incluso terremotos. Sin embargo, este extraño fenómeno no es la primera vez que se registra en la historia, ya que entre los años 1790 y 1830, ocurrió algo similar, aseguran científicos.

El astrónomo Tony Phillips durante una entrevista al diario The Sun indicó que esta "mínima actividad solar" podría traer consecuencias importantes en el clima de la Tierra, además de los fenómenos que se registran en esta.

“Los recuentos de manchas solares sugieren que es uno de los más profundos del siglo pasado. El campo magnético del sol se ha debilitado, permitiendo rayos cósmicos adicionales en el sistema solar”, explicó el especialista.

Phillips también indicó que el Sol está pasando por una fase conocida como de “encierro”, sitaución que podría traer consecuencias graves para los seres vivos.

A través de las diversas investigaciones de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, mejor conocida como NASA, como se publicó en el artículo “Do Variations in the Solar Cycle Affect Our Climate System”, muchos expertos coinciden que tras este extraño comportamiento del astro que es posible que se presenten condiciones que cambian el clima de la Tierra.

“Sin embargo, entre los investigadores se está dando cuenta de que incluso estas variaciones aparentemente pequeñas pueden tener un efecto significativo en el clima terrestre”, explica en el estudio.

Esta no es la primera vez que el Sol registra este raro comportamiento, ya que fue entre los años 1790 y 1830 que se suscitó un fenómeno similar que casionó temporadas heladas, hambrunas, terremotos, tormentas y erupciones volcánicas, por lo que este extraño hecho mantiene en alerta a los científicos.

Además de causar heladas, hambrunas, terremotos, tormentas y erupciones volcánicas, este fenómeno causó en 1815 la erupción del Monte Tambora en Indonesia, más de 71 personas perdieron la vida.