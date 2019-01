El horóscopo del 6 de enero con sorpresas para el amor

El horóscopo de hoy 6 de enero tiene deparado para algunos signos situaciones comprometedoras para los afortunados con pareja, es momento en el zodiaco para experiencias íntimas y encuentros secretos, es fin de semana y es perfecto para el amor. Descubre la lectura astral para tu signo.

Aries

Hoy sacarás ese lado amoroso que tienes sobre lo que sientes por tu pareja, los astros identifican que te has convertido en una persona fiel a tus sentimientos. Tienes muchas ideas de cómo enamorar a tu pareja, es probable que haya declaraciones de amor ya sea a ti o en tu entorno. Hay una mujer que te buscará para pedirte un gran favor para uno de su hijos, se amable y respetuoso.

Tauro

Eres de carácter fuerte, has estado pensando que si has sobrepasado tu linea y que es momento de que muestres esa parte noble y buena gente de ti, no dejes que un arrebato marque que eres un pésimos er humano, cuando en realidad eres de buen corazón. Con tu pareja te has mostrado un poco serio, pero hoy podrá ser una excelente oportunidad de decirle que la amas y que tan importante es para ti.

Géminis

Ten cuidado con las personas que te rodean en ele trabajo, han estado criticando tu esfuerzo, toma en cuenta que a veces no estás de humor y te concentras en tus quehacer laboral, ellos no lo van a entender, tu sigue buscando tus metas mas altas. En el amor, vivirás un encuentro pasional con esa persona que te trae pensando en ella todo el tiempo.

Cáncer

Hay un viaje pendiente que no has realizado por diversas circunstancias, ya te has resignado a hacerlo hasta el próximo año. Algo inesperado sucederá que tendrás que viajar lo más pronto posible. Encuentra ese detalle especial que le quieres regalar a tu pareja. Hoy podrías tener un encuentro pasional con esa persona.

Leo

Eres un signo muy complaciente con tu pareja, ella aprecia lo que haces y lo que te esfuerzas por mantener una familia feliz. Tienes una estabilidad económica y eso te ayuda a ser feliz porque puedes comprar lo que vas necesitando en tu vida y en la vida de los demás. Eres de corazón noble

Virgo

Tienes un gran amor en tu corazón, te gusta ayudar a las personas más necesitadas, pero hoy aparecerán en tu vida personas que tu ayudarán a ti, y te harán sentir muy bien. Vivirás un romance fugaz e intenso es probable que se enamoren de ti.

Libra

Tienes una gran oportunidad en el trabajo de cambiar de puesto o de residencia. Tus buenas ideas sobre tus proyectos ayudarán a que cambien las cosas para bien. Económicamente has estado creciendo, y en el amor, te has empeñado a dejarlo de lado. Deja que las cosas fluyan, necesitas entender a que veces en el corazón no se manda.

Escorpio

Tienes un corazón tan grande que en el albergan varios amores, no juegues con fuego que te puedes quemar. Busca la estabilidad, es importante que aterrices y seas mas honesto con las personas a las que le dices que las amas. No termine un año solo, a final de cuentas por la misma precaución, no puedes disfrutar del amor como quisieras, es mejor que tomes una buena decisión lo antes posible.

Sagitario

Ahora que las cosas ya se calmaron con tu pareja, puedes volver a conquistarla y dedicarle ese amor que realmente sientes por ella. Recuerda que ha estado contigo en las buenas y en las malas. Busca convivir más con la familia de tu pareja.

Capricornio

Estas muy contento por todas las cosas buenas que te están sucediendo, tienes mucho espíritu para sacar adelante tus proyectos de vida y tu familia. Tendrás una noche de pasión con esa persona que te encanta. Estas enamorado, aprovecha para ser quien realmente eres.

Acuario

No hagas caso a las personas que hablan a escondidas de ti, es mejor que hagas oídos sordos, mantente firme en tus convicciones, ama como nunca y espera algunas sorpresas el día hoy. El dia es positivo para ti, busca la manera de salir a pasear con tu pareja y disfruta el amor que los une.

Piscis

Todo se solucionará, las cosas han estado tensas pero es importante que te mantengas alerta a todo lo que pudiera pasar con una amiga que quieres mucho. Ella necesitará de ti para salir adelante de un problema de amor.