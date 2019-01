El horóscopo de hoy 21 de enero: Las emociones estarán al límite

El horóscopo de hoy 21 de enero estará lleno de emociones fuertes para algunos signos, el amor está al extremo y la suerte en la foruna no viene para todos.

No te quedes sin saber qué dice el horóscopo de hoy 21 de enero para tu signo.

Aries

Con el horóscopo de hoy 21 de enero es momento de que dejes de ser alguien diferente a lo que eres y ya no finjas más. El amor surge efecto cuando no aparentas ser algo que no. No debes dejar que se vayan tus amigos por habladurías y peleas sin motivo, luego te lamentas cuando llega la soledad. Recapacita tus ideas y opiniones.

El horóscopo de hoy 21 de enero. Foto: Chispa

Tauro

En el el horóscopo de hoy 21 de enero trata de poner todo en un balanza y mira que es lo que te conviene más con respecto a una situación laboral que te da vueltas. La conexión con un familiar distante volverá a su rumbo habitual y eso te emocionará.

Géminis

Debes de dar una respuesta a alguien que te hizo una propuesta en el ámbito emocional pero siempre escucha a tu corazón y que no interesen las opiniones de los demás, es momento de que seas feliz. Un niño te pedirá ayuda en este día, sigue el horóscopo de hoy 21 de enero.

Cáncer

Te propusiste ahorrar cuando comenzó el año y por diversas situaciones no logras hacer crecer tu ahorro pero se avecina una buena racha económica para estos meses. Sal de paseo con tu familia, te lo agradecerá mediante el horóscopo de hoy 21 de enero.

Leo

Físicamente, no te has sentido muy bien. Debes considerar hacer ejercicio y tomar mucha agua, comer sano. Un compañero te dará una sorpresa que te sacará una sonrisa en tu trabajo, no lo juzgues por querer hacerte sentir mejor.

El horóscopo de hoy 21 de enero. Foto: Chispa

Virgo

Te frustras muy rápido en el amor y no permites que las cosas fluyan, dale tiempo a las cosas que siempre se acomodan. Acudirás con el médico por unas molestias que nunca habías presentado pero no te precipites a un diagnostico erróneo.

Libra

A veces sueles tener mal carácter con las personas que rodean pero ellas no son las culpables de tus malos pensamientos, cuidado porque estas actuando mal y podrías perder algo valioso.

Escorpio

Tendrás problemas con tu pareja por invadir su privacidad. Todo se soluciona con tranquilidad. En el trabajo, llegará el momento donde tendrás que demostrar tus capacidades.

El horóscopo de hoy 21 de enero. Foto: Chispa

Sagitario

Sentirás un poco de preocupación porque encontraras a alguien del sexo opuesto que es muy independiente y le temes al éxito ajeno. No desistas de tus metas que aún no se han cumplido, eres el ejemplo para alguien cercano. Buen momento para retomar un curso olvidado.

Acuario

Tendrás toda la energía para estudiar o comenzar un curso, enfócate en lo que se te dificulta más como los idiomas, la repostería o el nado. Te sentirás satisfecho y feliz cuando vayas un paso más allá.

Piscis

Una mala noticia te tiene devastado (a) pero encontrarás la fortaleza que necesitas en la persona menos esperada. No te desanimes, tu familia te iluminará para seguir adelante. Noche nostálgica.