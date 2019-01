El horóscopo de hoy 16 de enero: Suerte especial para algunos signos

El horóscopo de hoy 16 de enero está cargado con la energía de la próxima superluna que acontecerá en los próximos días; esto implica sorpresas favorecedoras solo para algunos signos del zodiaco.

No deje que el horóscopo de hoy 16 de enero dificulte sus objetivos, tome este adelanto del destino como una previción para hacer las cosas mejor.

Aries

El horóscopo de hoy 16 de enero infortunadamente tiene para ti la sorpresa de un familiar que no objetará su estilo de vida. Usted no quiere interferencias, pero hacer las cosas a su modo le traerá problemas. Conserve la calma ante situaciones que le molestan y que no puede cambiar, no se estrese.

El horóscopo de hoy 16 de enero. Foto: Chispa

Tauro

Con el horóscopo de hoy 16 de enero tendrá ideas claras, pero no podrá comunicarlas con precisión si se deja llevar por la ira. Aunque, por supuesto, habría cosas que le alterarán. Por la noche, una invitación le hará sentirse mejor y se animará a pasar un momento agradable pese a las tensiones en el hogar.

Géminis

En el horóscopo de hoy 16 de enero mantenga un perfil bajo en su trato con superiores. No será momento indicado para poner en evidencia su ego. Avances inesperados a última hora. No olvide leer las letras pequeñas en estos días donde tendrá que firmar documentos. Posibles problemas legales.

Cáncer

Mediante el horóscopo de hoy 16 de enero tratará de ayudar a un amigo, pero si a esta persona le da la mano y trata de tomarse el codo podría surgir un enfrentamiento. Preocupación por dinero. Contactará a un amigo que no ve hace tiempo pero organice su tiempo para evitar llegar tarde a las reuniones.

Leo

El trabajo no será su fuerte con el horóscopo de hoy 16 de eneroEstará demasiado cansado o ciertas reuniones se cancelarán. El amor iluminará la noche y habrá tiempo de mucha relajación en pareja. Los colores rojos, verdes y blancos le ayudará a aumentar la conexión con el ser amado.

Virgo

Preste mayor atención a los detalles en el trabajo. No pierda papeles que serán importantes para usted. Evite que el mal humor anule su eficiencia. Por la tarde, podría sentirse fatigado en su casa pero lo mejor será descansar un poco e hidratarse.

Libra

Posibles interferencias en comunicaciones a distancia. Un proyecto laboral quedará en suspenso temporariamente. Evite discutir con personas inflexibles por ejemplo sus superiores en el trabajo o en algún acuerdo con empresarios. Su pareja le demandará mayor atención este día.

Escorpio

tendrá muchos lugares donde ir, pero le faltará tiempo para recreaciones. Sabrá expresarse a su favor. Lo familiar requerirá su atención esta noche. En estos días se enterará de algo que le dará felicidad a pesar de ser ajeno y comenzará a cambiar sus planes en apoyo a esa persona.

Sagitario

Se encontrará con una persona del pasado y se sentirá tentado en comenzar comunicación pero cuidado porque podría llevarse una decepción nuevamente. Ante las molestias en la piel es mejor acudir a un especialista para descartar problemas mayores.

Capricornio

Posibilidad de encuentros inesperados. Tendrá muchas ideas y podría comunicarlas con efectividad. Controle su dieta, especialmente respecto a dulces y harinas. Le darán la noticia sobre un ascenso o aumento de sueldo en su trabajo, eso le dará mucha energía.

Acuario

Una tarea laboral requerirá una mayor preparación en reserva. Controle sus gastos. Un amigo podría interferir en su vida hogareña y las opiniones respecto a un problema que enfrenta podrían ponerlo a dudar, pero lo mejor es hablar con la verdad y escucharla también.

Piscis

Posibilidad de recibir invitados en casa. Disfrutará de una continua prosperidad en lo doméstico. Excelente inspiración. descanse por la noche. Comience a preparar todo respecto a un viaje que viene en puerta. Mucha motivación este día, gracias a la llamada de una persona especial.