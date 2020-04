El astrónomo José María Maza apuesta la existencia humana a las estrellas

José María Maza Sancho, reconocido astrónomo chileno, quien ganó el Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999, he hecho grandes revelaciones sobre la existencia humana y la ciencia, de acuerdo a su percepción.

"Estamos viviendo días extraños", comparte el científico desde su Valparaíso, su ciudad natal en Chile.

"Tengo siete décadas en el planeta y nunca había vivido algo así", dijo Maza, refieriéndose a la pandemia, por lo que sugiere al resto del mundo, hacer un alto y reflexionar sobre lo verdaderamente importante de la vida: el amor, la amistad y la solidaridad, ya que siempre estamos corriendo, en la contínua búsqueda de fantasías e iusiones que no sirven de nada.

Lee también: Ciencia: se estudian embriones de dinosaurios a través de rayos X

Además, el astrofísico confía totalmente en la ciencia para evitar lo inevitble: el fin de las personas en la Tierra. Igualmente hace referencia a la historia en el sentido que en años anteriores, el promedio de vida no pasaba de 50 años, sin embargo, con los adelantos de la ciencia, ahora ese promedio se ha duplicado.

Y pone de ejemplo a su madre: una española republicana que llegó al Cono Sur como exiliada del ranquismo. Tiene 91 años y eso es gracias a la ciencia. Este científico apasionado de la ciencia, dice que la investigación sirve para que estemos vivos.

Debido a que ha destacado como un gran divulgador, también ha dedicado su vida a escribir algunos libros entre los que destaca Somos polvo de estrellas, de editorial Planet y que se ha editado 22 veces. Sin embargo, ante la contingencia sanitaria, su promoción se ha detenido.

Uno de los grandes asuntos de la ciencia, asegura el astrónomo, es que el ser humano no se reconoce como parte del universo, pero somos fabricados de átomos, igual que las estrellas.

El científico argumenta que lo lindo es que la ciencia a través de evidencias nos ha hecho ver que los átomos de nuestro cuerpo, de la Tierra, de todo lo que nos rodea, fueron hechos en el interior de una estrella.

Venimos de ellas, sostiene el experto, quien además es autor de unos 120 artículos y libros como Astronomía contemporánea y Supernovas.

Maza ecribe en su libro que no sólo estamos unidos con el universo, sino que estamos conectados con las estrellas, que son las primeras que nacen y que no tienen otros elementos que el hidrógeno y el helio, y en su interior es donde se fragua lentamente, primero más helio, luego carbón, nitrógeno, oxígeno... y todos los elementos químicos que constituyen lo que nos rodea”.

Hay que recordar que siete mil millones de personas en el planeta estamos unidos, pero también somos parte de un todo más grande: el universo.

José María Maza Sancho. "Somos polvo de Estrellas" ✨ ✨ pic.twitter.com/Jrq7489Lc3 — Paulina (@pperaltaf) June 8, 2017

"Carl Sagan decía que somos material estelar y María Teresa Ruiz planteaba en un libro que somos hijos de las estrellas", apunta el escritor.

"La historia cambia de nombre, pero el contenido es el mismo: todos los átomos que componen nuestro cuerpo, salvo el hidrógeno, han sido fabricados al interior de una estrella", apuntó el doctor.

En relación a que el tiempo, el espacio y la materia se originaron con una explosión inicial conocida como Big Bang, hace 13 mil 800 millones de años, el astrofísico relata:

“Todo lo que podemos ver con los telescopios más grandes del mundo está reducido a un punto que una vez explotó. No hay antes del Big Bang, en el estricto rigor; pero yo debería decir: no lo sabemos. Si hubo algo antes de que todo lo que vemos fuera un punto, no podemos indagarlo. De alguna manera es parecido como la historia de cada uno de nosotros.”

Incluso, hace referencia al hecho cuando le pregunta a los jóvenes qué hacían en el año de 1970, sabiendo que nacieron después y es precisamente lo mismo:

"La historia de cada uno de nosotros empieza en el momento de nuestro alumbramiento. Entonces, no puedo indagar de mi vida hasta el minuto en qué nací, no puedo ir más atrás. Lo mismo pasa con el universo: no puedes ir atrás del Big Bang porque no hay ninguna manera de indagar”.

Invitación de José María Maza Sancho (astrónomo y astrofísico galardonado con el Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999) a la Segunda Versión de Ciencia Fest: Viajando al Festival de los ¿Por Qué?, los días viernes 5 y sábado 6 de octubre de 2018. pic.twitter.com/C4LCJ1bvQA — UPacificoChile (@UPacificoChile) October 4, 2018

Hacerse el cuestionamiento sobre qué había antes del Big Bang no es un tema para la ciencia “no es meditación trascendental. Son datos. El antes del Big Bang creo que es una manera entretenida de conversación entre filósofos o teólogos”.

La ciencia, es como una investigación de detectives tipo Sherlock Holmes, quien iba al lugar, entrevistaba y juntaba evidencias. No meditaba sobre el crimen. La ciencia es una investigación permanente. Primero, se hace una hipótesis, que diga: creo que esto debe ser así y asá, y otros colegas, en otro lado, comienzan a probar si es verosímil o no, y en la medida en que todo mundo va acumulando datos, se va estableciendo una verdad.

El científico resalta algunas de las grandes incógnitas de la astronomía, como las de la materia y la energía oscuras, que espero se resuelvan en el siglo XXI.

También menciona que la materia común y corriente es alrededor de 5 por ciento de todo lo que hay (lo que han captado todo tipo de instrumentos astronómicos); 25 por ciento es materia oscura, y el 75 por ciento restante es la energía oscura.

Los astrónomos lo único que vemos es la materia común y a partir de lo que vemos en ella, tenemos que deducir qué hace la materia oscura (que no la vemos), y también tenemos que inferir qué es y cuál es la cuantía de la energía oscura. Confío en que en los 10 años próximos deberíamos saber en qué consiste la materia oscura.

El 70% de la energía total del universo proviene del espacio vacío, a lo que llamamos energía oscura, que a decir verdad, no tenemos la menor idea de qué es, pero posiblemente esté acelerando la expansión del universo, aseguró Maza.

Respecto de la materia oscura, se hacen investigaciones, como las del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear (CERN, por su siglas en francés) con su Gran Colisionador de Hadrones, la máquina más grande construida por el ser humano, con la que se descubrió en 2012 la partícula llamada bosón de Higgs.

"El bosón de Higgs es sólo una más de entre un zoológico de partículas, las cuales tienen características que las hacen únicas. Entonces, puede que en el CERN encuentren partículas que correspondan a la materia oscura", comentó.

Entre otras cosas, el científico comentó que la energía oscura es un tema más difícil y no sabe si en 20 años vamos a tener una respuesta a su enigma.

Otra interrogante es saber si podemos reconocer algún planeta que esté girando en torno a otra estrella. Todos los telescopios grandes quieren responder si hay vida en los exoplanetas, como los han llamado.

Por último, comentó que para ser un científico, se requiere ser una persona inquieta, que no se conforma con las respuestas que le dan, pero sobre todo ser alguien que le guste aprender toda la vida.