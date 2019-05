Estados Unidos.- Después de años de especulaciones se ha confirmado que el Pentágono sí investiga el fenómeno OVNI. Un portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó que los avistamientos aéreos no identificados han sido sometidos a investigaciones a través del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales.

Christopher Sherwood explicó para The New York Postque el AATIP permanece activo mediante un procedimiento normal, aunque el Pentágono aseguró que el programa de investigación del fenómeno OVNI fue cerrado en 2012. El Departamento de Defensa ha continuado con los informes de aeronaves que no han podido ser identificadas durante avistamientos de aviadores militares.

El Pentágono admite que sí investiga el fenómeno OVNI. Foto temática: Pixabay

El Pentágono ha mantenido en pie la investigación de fenómeno OVNI para garantizar la defensa de la patria, y poder proteger mediante una estrategia contra los adversarios para garantizar la seguridad de la nación.

En 2017 otras revelaciones del Pentágono habían causado revuelo

Durante diciembre de 2017 un portavoz del Pentágono dio conocer la existencia de un programa secreto que investigaba el avistamiento de OVNIS pero fue cerrado en 2012, e indicó que existían documentos que comprobarían su financiación de 22 millones de dólares anuales desde 2008 pero dejó de serlo hasta 2011. Luego se especuló que las investigaciones continuaban pero se negó la información.

Con las revelaciones de Christopher Sherwood, un exfuncionario de Defensa del Reino Unido, Nick Pope dedicado a investigar el secreto de los OVNIS en 1990 para el gobierno británico señaló que esta información es una revelación bomba.

Por su parte John Greenewald Jr escritor estadounidense dijo que la revelación del Pentágono que se refiere a 'fenómenos aéreos no identificados' solo es una declaración sin precedentes pero poderosa, esperando que el Departamento divulge aún más información de acuerdo a la Ley Federal de Libertad de Información.