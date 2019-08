Detectan metales pesados que expulsados por un exoplaneta

El @NASAHubble Nos revela un particular mundo allí afuera. WASP-121b, a unos 900 años luz, no es particular solo por tener forma de "Cabeza de Stewie Griffin", el pequeño balón está a escasos 4.600 F° (2.538 °C) pues está en la zona roja de su estrella WASP-121. Fuente: @NASA pic.twitter.com/qW4uMvYxYs