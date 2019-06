Filipinas.- Una extraña criatura ha sido descubierta en Filipinas, los expertos señalan que come piedras como parte de su dieta y tiene la capacidad de reducirlas a arena. Este misterioso animal es familia de un tipo de moluscos llamados teredos que también se conocen como 'bromas' y suelen alimentarse de madera.

El grupo de biólogos encontró la extraña criatura en Filipinas, pero su asombro no fue el aspecto sino la alimentación a la que se someten al comer piedras. Después de digerir las rocas su excremento se hace arena.

Descubren misteriosa criatura que come piedras. Foto temática: Pixabay

Algunos ejemplares de esta recién descubierta especie fueron capturados y llevados a un acurio donde los científicos loas apreciarán para resolver más detalles. Este es un molusco vermiforme que fue asignado al nombre de Lithoredo abatanica.

La información fue dada a conocer por una publicación de la revista Proceedings of the Royal Society B. En realidad no habitan en aguas marinas sino fluviales sobre todo en las de la isla filipina de Bohol.



Descubren misteriosa criatura que come piedras. Foto: Marvin A. Altamia and Reuben Shipway

Su nombre resulta porque la especie fue desenterrada del río Abatan, ruñen la roca caliza y se la comen para luego expulsarla como un grano fino de arena, las investigaciones apuntan que es una especie única en el mundo.