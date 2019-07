Cómo se deben cuidar las embarazas del eclipse de Luna del 16 de julio

Este martes 16 de julio ocurrirá un eclipse de Luna parcial y hay algunos mitos que mencionan que puede afectar a las mujeres embarazadas. Sin embargo, la ciencia hasta el momento no encontrado que tengan efecto alguno ni en los bebés ni en las mamás.



Los médicos señalan que no tienen datos o algún caso donde los eclipse de Luna hayan afectado a las mujeres embarazadas. Pero comentan que si el hecho ponerse un listón rojo o algún amuleto sobre el vientre lo pueden hacer para que se sientan más tranquilas. Pues ellos no pueden interferir en sus creencias y su cultura.

El eclipse de Luna de este 16 de julio va a durar un poco más de dos horas.

Foto: EFE

Este fenómeno va a durar un poco más de 2 horas, lo que provocará que una parte de la Luna se vaya oscureciendo poco a poco. Esto como consecuencia de que la Tierra se interpondrá entre la Luna y el Sol proyectando su sombra sobre la superficie lunar.

Según las estimaciones del director del Observatorio Atronómico Ramón María Aller de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), José Ángel Docobo, el eclipse de Luna empezará la noche del 16 de julió y terminará los primeros minutos del 17, de acuerdo con lo que publicó Eitb.eus.