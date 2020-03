Descubierto el pasado 28 de diciembre de 2019, el Cometa Atlas, ha sido uno de los fenómenos astronómicos más fascinantes de todos los tiempos, pues en un principio su luz no era tan fuerte como hasta ahora. Motivo que ha generado gran expectación entre la comunidad científica.

Se presume que Atlas será uno de los cuerpos en su categoría, más brillantes de la Tierra en comparación con el cometa Hale-Bopp de 1997. Incluso, no se ha vuelto a presenciar un espectáculo similar al de aquella época; pues aunque otros cuerpos hicieron su paso por la Tierra, no fue tan brillante su estela, motivo por el que los astrónomos y demás observadores no quedaron tan impactados. Entre aquellos, se destacan el McNaught en 2007, el Lovejoy en 2011, y el PanSTARR en 2013, que fue uno de los más importantes pero aún asíno alcanzó el brillo esperado.

Cometa Atlas, un espectáculo astronómico sin precedentes. Foto Piqsels

Según los pronósticos astronómicos el cometa está liberando gran cantidad de gases volátiles congelados, y esa acción es la que le está generando su rápido incremento en el brillo.

Su nombre al telescopio que lo descubrió, el Atlas, ubicado en Hawái y podría alcanzar su máximo esplendor desde la Tierra durante el mes de mayo. Si el cometa mantiene su comportamiento actual podría contemplarse su estela durante varias semanas y a simple vista desde la Tierra.

Pero se estima que además del brillo que despedirá, no sólo será el único punto a su favor, pues los astrónomos ya lo identificaron con un color verde que lo distinguirá del resto de los cuerpos celestes del cosmos.

Atlas presenta una gran cola que alcanza los 300 mil kilómetros, que representa más del doble del diámetro de Júpiter. En estos momentos se ubica transitando la constelación de la Osa Mayor y su desplazamiento es lento. Y se espera que en junio esté atravesando la constelación de Orión.

Como una curiosidad, se destaca que el cometa Atlas presenta una órbita muy similar al famoso “Gran Cometa” de 1843, un supercometa del que se han encontrado muchos grabados del asombroso acontecimiento astronómico de esa época remarcando su gran y espectacular cola.

Esta coincidencia ilusiona aún más a los expertos, aunque la expectativa también está en suspenso, ya que los astrónomos conocen lo imprevisible del comportamiento de los cometas. Su estructura puede colapsar antes de lo previsto y no alcanzar su máximo esplendor.